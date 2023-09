Bourse : L'Europe rebondit (un peu)

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse vendredi en matinée, mettant fin à sept séances d'affilée dans le rouge, à la faveur d'un repli du dollar et d'une détente sur le marché obligataire au terme d'une semaine marquée par des craintes sur l'inflation et la politique des grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40 grappille 0,09% à 7.202,79 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,11% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,16% et le FTSEurofirst 300 de 0,14%. Le Stoxx 600, qui a accusé jeudi sa pire série de baisse d'affilée depuis février 2018, prend 0,12%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 perd à ce stade 1,27% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 0,86%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq au lendemain en ordre dispersé marquée par une nouvelle chute d'Apple. Le groupe à la pomme a perdu 200 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances après des informations selon lesquelles l'iPhone pourrait être interdit dans les administrations chinoises. Le rebond technique des marchés d'actions ne met toutefois pas fin aux inquiétudes de fond liées aux dernières données macroéconomiques. La hausse des prix à la consommation en Allemagne, première économie de la zone euro, a été confirmée vendredi à 6,4% sur un an en août, bien loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi prochain. Une enquête Reuters, publiée ce vendredi, montre que la BCE devrait opter pour le statu quo ou une légère hausse de 25 points de base des taux ce mois-ci. Les économistes sont en revanche partagés pour la suite, certains estimant que le taux de dépôt de la banque pourrait culminer à 4,00% contre 3,5% actuellement. En attendant, sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a touché dans la semaine un pic depuis le 22 août à 2,664%, reflue à 2,603%. Le dollar cède 0,11% face à un panier de grandes devises, même s'il pourrait enregistrer sur l'ensemble de la semaine sa huitième hausse d'affilée, la plus longue série depuis 2014. En Bourse, le secteur européen des nouvelles technologies rebondit de 0,47%, avec notamment à Paris Worldline (+1,32%), STMicroelectronics(+1,02%) et Dassault Systèmes (+0,43%). Le luxe, considéré comme appartenant aux valeurs de croissance, est également recherché: LVMH, Hermès et L'Oréal prennent de 0,16% à 0,72%. Dans les autres compartiments, Casino recule de 1,81% alors qu'Euronext a annoncé jeudi l'exclusion du distributeur en difficulté de l'indice SBF 120 à compter du 18 septembre. Saipem avance de 1,73%, le groupe italien de services énergétiques ayant annoncé avoir remporté de nouveaux contrats offshore d'une valeur de 850 millions d'euros. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)