Bourse : L'Europe progresse à mi-séance, Wall Street attend l'emploi

par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, soutenues notamment par les valeurs énergétiques et minières bénéficiant de la hausse des prix des matières premières. A la Bourse de New York, qui attend le rapport sur de l'emploi américain pour le mois d'août à 12h30 GMT, les futures sur indices signalent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,15% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,15% à 7.327,48 vers 11h09 GMT. À Francfort, le Dax hésite et perd 0,08% et à Londres, le FTSE gagne 0,63%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,35%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,25% et le Stoxx 600 0,34%. La Chine soutien le sentiment du marché ce vendredi et les prix des matières premières alors que l'activité manufacturière du géant asiatique a rebondi à 51,0 en août, de manière inattendue, contre 49,2 le mois précédent, selon l'indice PMI du secteur manufacturier calculé par Caixin/S&P Global. "Avec l'amélioration de la demande intérieure, des nouvelles commandes et de la production, les investisseurs espèrent que cela pourrait marquer un point d'inflexion", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor. Ces chiffres laissent supposer que les efforts de Pékin pour relancer la croissance économique portent leurs fruits, alors que les signes de nouvelles mesures de relance de la part du gouvernement chinois ont soutenu cette semaine les valeurs exposées à la Chine. En Europe, l'activité manufacturière a montré des signes de reprise en août, se contractant à un rythme plus lent qu'en juillet, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank. En France, l'activité manufacturière s'est en revanche contractée en août pour le septième mois consécutif à un rythme légèrement plus rapide que prévu. Le ralentissement du secteur manufacturier s'est également poursuivi en Allemagne en août, bien qu'à un rythme moins marqué qu'en juillet. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La publication du rapport mensuel sur l'emploi à 12h30 GMT doit offrir une vision complète du marché du travail et pourrait être décisif pour la décision de taux de la Fed ce mois de septembre. En attendant, le fabricant d'ordinateurs Dell gagne 9,2% dans les échanges avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes. VALEURS EN EUROPE Le compartiment de l'énergie progresse de 2,19% vendredi, aidé par le resserrement de l'offre et des prévisions selon lesquelles l'Opep+ prolongera les réductions de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année. Le secteur minier gagne 1,28%, alors que les prix de la plupart des métaux de base ont augmenté après la publication d'une reprise inattendue de l'activité manufacturière en Chine, son principal consommateur. Le compartiment de l'automobile perd 1,77%, plombé par les abaissements de recommandations d'UBS sur Volkswagen (-3,6%) et Renault (-5,14%) A Paris, Casino, perd 4,39% après que l'agence de notation S&P Global a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit du distributeur, affirmant qu'il n'avait pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations. TAUX Les rendements obligataires de la zone euro sont restés largement inchangés vendredi, bien qu'ils s'approchent d'une baisse hebdomadaire, les données sur l'inflation publiées jeudi n'ayant pas clarifié le débat sur le décision de la BCE concernant les taux d'intérêt. Le rendement du dix ans allemand évolue à 2,475%, tandis que celui du taux à deux ans ressort à 2,951%. Aux Etats-Unis, le rendement du Treasury à dix ans avance de 1,7 points de base à 4,1083%, tandis que le taux à deux ans est inchangé à 4,8514%. CHANGES Les marchés de change sont stables avant les données sur l'emploi américain. Le dollar reste stable face à un panier de devises de référence, et l'euro grapille 0,01% à 1,0842 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en hausse vendredi, soutenu pas les annonces chinoises et les espoirs d'une poursuite des baisses de production de l'Opep jusqu'à la fin de l'année. Le Brent avance de 1,28% à 87,94 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,34% à 84,75 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)