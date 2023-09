Bourse : L'Europe ouvre en berne dans un contexte de prudence

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes reculent nettement mardi dans les premiers échanges après des données montrant que le ralentissement se poursuit en Chine, et avant la publication d'indicateurs PMI en Europe. À Paris, le CAC 40 recule de 0,87% à 7.216,1 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,56%, contre 0,52% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,52%, l'EuroStoxx 50 0,63% et le Stoxx 600 0,53%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones déclinant de 0,32%, contre 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et 0,2% pour le Nasdaq. Les données d'activité Caixin publiées mardi ont montré que l'activité des services en Chine avait progressé à son plus faible rythme en huit mois, sous les attentes du consensus, une indication que les mesures de soutien mises en place sont insuffisantes pour stimuler une demande en déclin. Par ailleurs, les marchés européens évoluent avec prudence, focalisés sur la publication des indicateurs PMI services et composites définitifs à partir de 07h50 GMT, et qui devraient confirmer la contraction de l'activité européenne en août. Aux valeurs, Crédit Agricole perd 3,30% après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation de "neutre" à "vendre", tandis que Commerzbank abandonne 3,95% après que Barclays a baissé sa recommandation d'"acheter" à "conserver". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)