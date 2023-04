Bourse : L'Europe marque une pause en l'absence de catalyseurs

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses en Europe ont terminé en baisse lundi et Wall Street était orientée dans le rouge à mi-séance alors que les indices évoluent à des niveaux records, les investisseurs ayant préféré opter pour la prudence dans une semaine marquée par de nouveaux résultats de banques et les premières publications des entreprises technologiques. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,28% à 7.498,18 points après avoir touché un record à 7.552 points. Le Footsie britannique a grignoté 0,1%. Le Dax allemand a cédé 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,53%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,06% et le Stoxx 600 a fini quasi stable (-0,01%). En l'absence de catalyseurs, les indices ont affiché une certaine volatilité dans les échanges, le vert sans conviction en début de séance ayant laissé place en clôture à de faibles variations à la baisse. Les investisseurs attendent mardi d'importantes statistiques en Chine, notamment sur le PIB, tandis que mercredi sera publié le Livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale. Selon le baromètre FedWatch, la probabilité d'un relèvement de 25 points de base des taux de la Fed en mai s'est amplifié à près de 90% contre 78% la semaine dernière alors que plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine. En zone euro, où les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de mars seront publiés mercredi, le pic des taux de la Banque centrale européenne est attendu à 3,75% et une hausse du coût du crédit de 25 points de base est également prévu en mai. Côté résultats d'entreprises, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp et Morgan Stanley doivent fournir leurs résultats mardi après ceux de Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co alors qu'une crise bancaire a secoué le secteur le mois dernier. Dans les nouvelles technologies, sensibles aux variations sur les taux d'intérêt, Netflix, Tesla et IBM sont attendus cette semaine. VALEURS A Paris, les valeurs du luxe ont affiché l'une des plus fortes baisses à Paris avec notamment LVMH (-2,15%) alors que L'Oréal doit publier ses résultats mardi, tandis que Publicis (+2,45%) est ressorti en tête du CAC 40. Airbus (+2,07%) et Air France (+1,42%) ont fini dans le vert après leurs relaxes des charges d'homicides involontaires dans le crash en 2009 de la liaison Rio de Janeiro-Paris, qui a fait 228 victimes. Des opérations de fusions-acquisitions ont animé les échanges en Europe, notamment dans les paiements électroniques où Network International a bondi de 19,86% après avoir reçu une offre d'achat d'un consortium emmené par CVC Capital et Francisco Partners, entraînant dans son sillage Worldline (+2,19%) et Nexi (+1,44%). Dans les jeux vidéos, Rovio Entertainment a grimpé de 18,14% à la faveur d'une offre de Sega sur l'éditeur d'Angry Birds, tandis que le spécialiste britannique des services pétroliers et de gaz John Wood Group a avancé de 6,704% en vue d'une offre de rachat que pourrait formuler Apollo Global Managament d'ici le 17 mai. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,06%, le Standard & Poor's 500 de 0,27% et le Nasdaq de 0,47% dans l'attente de résultats supplémentaires des entreprises. Les analystes prévoient un recul de 4,8% sur un an des bénéfices des entreprises du S&P-500 au premier trimestre, selon les données de Refinitiv. Cela représente cependant une amélioration par rapport à leur estimation de la semaine dernière d'un repli de 5,2%. Dans les valeurs, Alphabet cède 3,51% en réaction à une information selon laquelle Samsung envisage de remplacer sur ses appareils le moteur de recherche sur internet de Google par celui de Microsoft. Merck & Co perd 0,61% après l'annonce dimanche du rachat de Prometheus Biosciences (+69,26%) pour environ 10,8 milliards de dollars (9,83 milliards d'euros), ce qui lui permettra de se renforcer dans le domaine de l'immunologie. LES INDICATEURS DU JOUR L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une forte hausse en avril (+10,8 après -24,6 en mars) alors que les analystes l'attendaient en nette baisse, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale. CHANGES Le dollar, tombé vendredi à un creux d'un an, rebondit de 0,66% face à un panier de devises de référence en réaction aux chiffres de l'indice d'activité "Empire State". L'euro se traite à 1,091 dollar, en repli de 0,81%. TAUX Sur l'obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en hausse de près de cinq points de base à 2,48%, tandis que son équivalent américain montait de sept points de base à 3,59% dans l'attente de nouvelles déclarations prévues cette semaine de responsables de la Fed comme John Williams et Loretta Mester. PÉTROLE La vigueur du dollar pèse sur les cours pétroliers: le Brent cède 1,8% à 84,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,89% à 80,96 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)