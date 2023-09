Bourse : L'Europe hésite avant un rapport clé sur l'emploi

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hésitation vendredi à l'ouverture, après des données encourageantes sur l'inflation des deux côtés de l'Atlantique et avant la publication d'indicateurs clés sur le marché du travail aux Etats-Unis. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le CAC 40 parisien, contre une ouverture stable pour le FTSE à Londres, le Dax à Francfort, et l'EuroStoxx 50. Les premières estimations de l'inflation européennes ont montré une chute plus importante que prévu de l'inflation sous-jacente en août, malgré un rebond de l'inflation totale, ce qui a rassuré les investisseurs sur le ralentissement de la dynamique des prix européens. "Un certain nombre d'indicateurs confirment que l'inflation sous-jacente a atteint son maximum", constatent les économistes de Barclays. "La moyenne ajustée, la médiane pondérée et l'inflation supercoeur ont constamment décéléré au cours des derniers mois, et nos indices de diffusion confirment que la dynamique désinflationniste s'est étendue à l'ensemble du panier de consommation." De fait, les marchés de dérivés, certes volatils, jugent probable à 80% que la Banque centrale européenne maintienne ses taux le 14 septembre, date de sa prochaine réunion de politique monétaire. Cette probabilité n'atteignait que 60% jeudi avant la publication des données d'inflation. Par ailleurs, l'indicateur PCE aux Etats-Unis sur la dynamique des prix, l'un des indicateurs d'inflation préférés de la Réserve fédérale, a montré que l'inflation poursuivait sa décrue outre-Atlantique. Pour autant, l'ambiance reste à la prudence alors que le rapport mensuel du bureau du Travail sur l'emploi américain est attendu à 12h30 GMT, et sera décisif pour la prochaine décision de taux de la Fed. Soutenant le sentiment en Europe, Pékin a annoncé plusieurs mesures ciblées, visant à limiter la dépréciation du yuan et à soutenir les marchés immobiliers, tandis que l'activité manufacturière chinoise a rebondi de manière inattendue en août. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, après la publication de données relatives à l'inflation globalement conforme aux attentes, sans remettre en question l'hypothèse d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre. L'indice Dow Jones a cédé 0,48%, ou 168,33 points, à 34.721,91 points , le S&P-500, plus large, a perdu 7,21 points, soit 0,16%, à 4.507,66 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 15,66 points (0,11%) à 14.034,969 points. EN ASIE Les marchés japonais ont terminé en hausse, soutenus par les valeurs bancaires et une reprise des achats de titres nippons par les investisseurs étrangers. L'indice Nikkei a gagné 0,28% à 32.710,62 points et le Topix, plus large, a pris 0,75% à 2.349,54 points, touchant sur la séance un plus haut depuis 33 ans. Le fabricant de jeux et d'équipements audio Sony Group a bondi de 3,21% et tiré le Topix à la hausse, suivi par le groupe bancaire Mitsubishi UFJ Financial Group qui a augmenté de 1,68%. Les indices chinois progressent après les mesures annoncées par Pékin, qui a notamment assoupli les conditions d'accès aux emprunts hypothécaires pour soutenir le secteur immobilier. Le SSE Composite de Shanghai grignote 0,35%, le CSI 300 0,58%. L'indice hongkongais Hang Seng est fermé pour la journée alors que le typhon Saola s'approche. CHANGES Les marchés de change hésitent avant des données clés sur l'emploi américain. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, l'euro se maintenant à 1,0838 dollar, tandis que la livre sterling décline de 0,13% à 1,2657 dollar. En Asie, le yen est immobile à 145,56 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien perd 0,34% à 0,6461 dollar. TAUX Les rendements américains sont stables dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 2,5 point de base à 4,1161%, tandis que le taux à deux ans se maintient à 4,8681%. Le rendement du dix ans allemand fait du surplace à 2,476%, tandis que celui du taux à deux ans perd 1,3 pb à 2,969%. PÉTROLE Les annonces chinoises soutiennent le brut, les marchés s'attendant également à une poursuite des baisses de production de l'Opep jusqu'à la fin de l'année. Le Brent avance de 0,32% à 87,11 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,26% à 83,85 dollars. (édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)