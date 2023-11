Bourse : L'Europe hésite à l'ouverture, inquiète des derniers indicateurs

Bourse : L'Europe hésite à l'ouverture, inquiète des derniers indicateurs













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert sur une note hésitante vendredi, après plusieurs indicateurs suggérant que l'activité en zone euro poursuit sa contraction. À Paris, le CAC 40 cherche une direction et s'affiche à 7.280,98 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax est stable, comme le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 n'affichent pas de direction marquée. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq affichant de faibles variations. Après la fermeture jeudi pour Thanksgiving, la séance de vendredi sera raccourcie à Wall Street et clôturera à 18h00 GMT. Les indicateurs PMI publiés jeudi ont confirmé la contraction de l'activité en zone euro, tandis que le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne a montré que l'inflation ralentissait au rythme attendu par les responsables de la banque centrale. Vendredi, la publication du PIB allemand au troisième trimestre a signalé que l'activité dans la première économie de la zone euro s'est contractée plus que prévu sur un an, de 0,4% contre -0,3% annoncé initialement. L'indicateur Ifo du climat des affaires donnera davantage d'éléments sur l'état de la conjoncture économique allemande. Aux valeurs, Forvia avance de 1,51%, en tête du SBF 120, après un relèvement de recommandation de Barclays. Continental, qui produit également des pièces pour l'automobile, progresse de 2,78% après un relèvement du conseil du même intermédiaire. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)