Bourse : L'Europe finit sur de faibles variations avant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations lundi et Wall Street évoluait également sans grand changement à mi-séance, les investisseurs étant dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine prévus mercredi. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,45% à 7.143,69 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,23% et le Dax allemand a gagné 0,45%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,18%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,42%, le Standard & Poor's 500 est stable, tandis que le Nasdaq recule de 0,22%. Faute d'indicateurs économiques majeurs, la séance du jour a été marquée par un certain attentisme alors que seront publiés mardi les chiffres définitifs de l'inflation allemande pour le mois de juin et surtout mercredi les prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. "Nous sommes dans un 'vide d'information' jusqu'à mercredi", a résumé Thomas Hayes, président de Great Hill Capital. Les données sur l'inflation pourraient fournir des éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt, une poursuite du resserrement des grandes banques centrales en Europe et aux Etats-Unis étant attendue ce mois-ci, tandis que l'incertitude demeure pour la fin de l'année. Les investisseurs ont en outre opté pour la prudence avant le coup d'envoi de la saison des résultats des entreprises américaines pour le deuxième trimestre qui débute vendredi. Citigroup a abaissé lundi sa note sur les actions américaines de "surpondérer" à "neutre", citant la menace d'une récession et le ralentissement de la croissance des entreprises. Les données de Refinitiv montrent que le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait reculer de 5,7% au deuxième trimestre. VALEURS Sur le Stoxx 600 paneuropéen, les variations ont été faibles parmi les grands secteurs de la cote, le tourisme et les transports (+1,33%) affichant la plus forte progression, tandis que les "utilities" (-0,69%) ont accusé la plus importante baisse. Le compartiment du pétrole et du gaz (+0,35%) a profité de l'espoir de mesures de relance économique en Chine après des indicateurs montrant une faiblesse de la demande. Dans les valeurs individuelles, Bayer a gagné 1,59% à la faveur d'une information selon laquelle le groupe allemand pourrait scinder sa filiale CropScience. Scout24 a reflué de 3,16%, pénalisé par l'abaissement de la recommandation d'UBS à "vendre". CHANGES Le dollar, qui perdu 0,87% vendredi après le rapport sur l'emploi américain, recule encore lundi, de 0,15% face à un panier de devises internationales, les cambistes pariant sur la fin imminente du cycle de resserrement monétaire de la Fed. L'euro se traite à 1,0989 dollar (+0,2%). La livre sterling, qui a touché vendredi un plus haut de 15 mois à 1,2850 sur des anticipations d'un relèvement des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) à 6,5% au début de l'an prochain, cède un peu de terrain, à 1,283 dollar (-0,05%). TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont repris leur souffle après la forte hausse de la semaine dernière. Le taux du Bund allemand à dix ans, qui a avancé de 24 points de base la semaine dernière, a fini quasiment stable lundi, à 2,64%. Celui des bons du Trésor américain de même échéance cédait environ deux points de base, à 4,0117%. PÉTROLE Les cours pétroliers, qui ont gagné la semaine dernière plus de 4%, sont stables, les investisseurs étant partagés entre la faiblesse des indicateurs chinois et la perspective d'une baisse des productions russe et saoudienne en août. Le Brent grignote 0,01% à 78,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,09% à 73,79 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)