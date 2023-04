Bourse : L'Europe finit en petite baisse, des résultats et des indicateurs en attente

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi et Wall Street était orientée dans le rouge à mi-séance, l'attentisme et la prudence ayant dominé les échanges avant les résultats des mastodontes américains de la technologie et les indicateurs d'inflation et de conjoncture prévus dans la semaine. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,04% à 7.573,86 points mais a inscrit en séance un nouveau record à 7.581,26 points. Le Footsie britannique a reflué de 0,02% et le Dax allemand de 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,15%, le FTSEurofirst 300 0,04% et le Stoxx 600 0,01%. En attendant une salve de résultats d'entreprises aux Etats-Unis et en Europe prévus cette semaine, notamment ceux de Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Santander, Deutsche Bank, Nestle ou encore Unilever, les investisseurs ont évité lundi toute prise de risque, alors que l'indice Stoxx 600 a bouclé vendredi un cinquième gain hebdomadaire consécutif. "Il y a beaucoup d'incertitude sur le marché", a noté Tim Ghriskey, stratège chez Ingalls & Snyder. "Il y a beaucoup de gros résultats cette semaine et cela amène nombre de traders à rester à l'écart dans l'attente de ces résultats", a-t-il ajouté. Côté macroéconomie cette semaine, sont attendus aux Etats-Unis les chiffres du PIB au premier trimestre, les revenus et dépenses des ménages en mars ainsi que l'indice des prix PCE, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 2 et 3 mai. En zone euro, les données sur la première estimation de la croissance économique au premier trimestre seront connues vendredi alors que la Bundesbank s'est montrée lundi légèrement optimisme pour l'économie allemande pour les trois premiers mois de l'année. L'inflation en Allemagne et en France pour le mois d'avril sera également publiée le même jour. VALEURS EN EUROPE Dans une séance relativement calme en Europe, le compartiment du luxe s'est distingué avec LVMH (+0,09%) qui est devenu lundi le premier groupe européen à dépasser les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Kering, qui publie mardi ses résultats financiers, a pris 1,18%, Hermès 0,52% et Richemont 0,66%. Le milliardaire tchèque Daniel Kretínský a animé les échanges en s'invitant dans le dossier Casino (-1,62%) via une proposition de prise de contrôle, concurrente du projet de rapprochement avec Teract (+9,66%), alors qu'Intermarché souhaite de son côté racheter plusieurs magasins du distributeur stéphanois. Vivendi a abandonné 1,17% après ses résultats et l'annonce de la signature d'une promesse d'achat pour la vente d'Editis à une filiale de Daniel Kretínský. Sur le SBF 120, Orpea a chuté de 11,21%, l'espoir d'une assemblée générale à l'initiative d'actionnaires minoritaires ayant été enterré par l'exploitant de maisons de retraites. Les résultats trimestriels de Philips (+13,77%) ont été bien accueillis, contrairement à ceux du suédois Avanza (-9,42%), tandis que l'éditeur allemand de logiciels Software AG (+49,02%) a été tiré par une offre de rachat de 2,2 milliards de Silver Lake. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,19%, le Standard & Poor's 500 de 0,31% et le Nasdaq de 0,83%. Coca-Cola est dans le vert après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu. Sur les 90 entreprises du S&P-500 qui ont déjà publié leurs résultats, 77% ont annoncé un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, selon les données IBES de Refinitiv, contre une moyenne à long terme de 66%. Bed Bath & Beyond plonge de 33,01%, l'enseigne de distribution américaine spécialisée dans la vente d'articles pour la maison s'étant placée sous la protection de la loi sur les faillites. CHANGES Le dollar cède 0,32% face à un panier de devises de référence alors qu'une hausse limitée des taux de la Fed de 25 points de base est attendue le mois prochain. L'euro remonte à 1,1028 dollar (+0,37%), les marchés n'excluant pas une hausse de taux de 50 points de base de la BCE le mois prochain. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a, pour sa part, estimé que des hausses de taux supplémentaires pourraient être nécessaires mais limitées. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasiment inchangé à 2,517% et celui à deux ans a progressé de 3,5 points de base à 2,95%, le pic des taux de dépôt de la BCE étant désormais attendu à 3,8%. Aux Etats-Unis Treasuries à cède base, à 3,5204%, à US2YT=RR> quatre points, à 4,14%. PÉTROLE Les cours pétroliers remontent avec un regain d'inquiétudes sur l'offre: le Brent prend 1,13% à 82,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,04% à 78,68 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)