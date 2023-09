Bourse : L'Europe finit en baisse, l'attentisme s'impose

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, à l'exception de Londres, l'attentisme s'imposant avant la publication des chiffres de l'inflation américaine et la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,35% à 7.252,88 points. Le Footsie britannique, soutenu par les valeurs exportatrices avec l'affaiblissement de la livre à la suite de données sur le marché du travail britannique, a pris 0,41%, tandis que le Dax allemand a perdu 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 a pour sa part reculé de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,17%. La prudence a dominé avant la publication des chiffres de l'inflation américaine mercredi et les prochaines décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales européenne, américaine et britannique dans les jours qui viennent après une série d'indicateurs mitigés. La Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, devrait opter pour le statu quo en septembre mais procéder à une dernière hausse de 25 points d'ici la fin de l'année, selon les estimations du marché. La décision de l'institut de Francfort précédera celles de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 20 septembre et de la Banque d'Angleterre (BoE) deux jours plus tard. La hausse du chômage au Royaume-Uni donne à penser que la hausse de taux attendue de la part de la BoE pourrait être la dernière du cycle actuel. Malgré les signes de faiblesse du marché du travail, l'Office britannique de la statistique (ONS) a fait état d'une forte croissance des salaires et la future vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre (BoE), Sarah Breeden, a déclaré mardi que le risque inflationniste lui semblait se renforcer. Les craintes économiques persistent, en particulier en Chine, qui risque d'enregistrer une croissance plus faible que prévu cette année et l'an prochain en raison des difficultés persistantes de son marché immobilier, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. VALEURS Aux valeurs, le compartiment de la technologie a perdu 0,6%, plombé par SAP, qui a reculé de 1,7% après les prévisions décevantes de son homologue américain Oracle pour le trimestre en cours. La maison mère de Primark, Associated British Foods, qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois en quatre mois, a progressé de 5,3%. A Paris, Rallye a plongé de 15,3%, l'AMF ayant infligé une sanction à la maison mère de Casino (-5,3%) pour manipulation de marché. Airbus a pour sa part perdu 2,3% après la mise en garde lundi du fabricant de moteurs Pratt & Whitney contre un défaut de fabrication susceptible de clouer au sol des centaines d'avions dans les années à venir. A Milan, Campari a abandonné 4,2% après l'annonce du départ de son directeur géneral, Bob Kunze-Concewitz, qui quittera ses fonctions en avril 2024. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,17%, tandis que le Standard & Poor's 500 perd 0,28% et le Nasdaq Composite 0,62%. Le fournisseur de services informatiques dématérialisés Oracle, qui a annoncé lundi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes des analystes, abandonne 11,3%. LES INDICATEURS DU JOUR Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en septembre, selon l'institut de recherche économique ZEW, tandis que les prix à la consommation en Espagne ont grimpé en août avec la hausse des prix des carburants, ont montré mardi les chiffres définitifs publiés par l'Institut national de la statistique (INE). CHANGES Le dollar regagne du terrain après avoir enregistré lundi sa plus forte baisse quotidienne depuis le 13 juillet. Il prend 0,18% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,22% à 1,0724 dollar. La livre britannique recule de 0,26% à 1,247 dollar à la suite de données mitigées sur le marché de l'emploi. TAUX Les rendements obligataires ont peu évolué mardi dans l'attente de l'inflation américaine et des décisions des banques centrales. Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini pratiquement inchangé à 2,64% tandis que celui à deux ans est ressorti à 3,12%. Les marchés obligataires américains évoluent également sur de faibles variations: le rendement des Treasuries à dix ans est à 4,2841% et celui à deux ans à 5,001%. PÉTROLE Le marché pétrolier est en hausse, stimulé par le resserrement des perspectives sur l'offre et par l'optimisme de l'Opep, qui a maintenu mardi ses prévisions d'une croissance robuste de la demande mondiale de pétrole en 2023 et 2024. Le Brent avance de 1,72% à 92,2 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 2,05% à 89,08 dollars. A SUIVRE MERCREDI: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit prononcer son discours sur l'état de l'Union à 09h00. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Diana Mandiá)