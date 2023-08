Bourse : L'Europe finit dans le vert malgré le repli de Wall Street

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, avec la progression des valeurs bancaires et pétrolières, alors que Wall Street cède du terrain à moins de 24 heures des chiffres mensuels de l'inflation américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,72% à 7.322,04 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,8% et le Dax allemand de 0,49%. L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,66%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,43%. Le gouvernement italien a rassuré les investisseurs en annonçant que la nouvelle taxe sur les bénéfices des banques n'excéderait pas 0,1% du total de leurs actifs, alors que les analystes de Citi craignaient un taux supérieur. Le niveau moins élevé que prévu de cet impôt a permis de relancer les actions bancaires en Europe, dont l'indice a repris 1%, effaçant une partie de son repli de mardi. Les signes de déflation en Chine, où l'indice des prix à la consommation a reculé le mois dernier pour la première fois en plus de deux ans, ont dans ce contexte été relégués au second plan. A Wall Street, les grands indices boursiers sont dans le rouge, le S&P-500 lâchant 0,78%, à la veille de la publication de l'inflation aux Etats-Unis en juillet. L'indice CPI devrait afficher une légère accélération de 3,3% en rythme annuel, selon le consensus Reuters. VALEURS En Bourse, le secteur de l'énergie (+2,27%) a signé la plus forte hausse du jour avec la progression des cours pétroliers. TotalEnergies a pris ainsi 3,41%, en tête du CAC parisien, devant Société générale (+1,31%) et BNP Paribas (+1,37%). A Milan, les titres bancaires ont également été entourés après que le gouvernement de Giorgia Meloni a calmé le jeu sur la taxe sur les bénéfices exceptionnels des banques. Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit et FinecoBank ont pris entre 2,33% et 7,12%. TAUX/CHANGES Sur le marché des emprunts d'Etats, les rendements des titres américains reculent légèrement avant une importante émission de dettes à dix ans par le Trésor qui permettra de tester la demande. Le rendement du dix ans s'affiche à 4%, en baisse de deux points de base. Le dollar est stable face aux autres grandes devises et l'euro revient à 1,0976 (+0,2%). PÉTROLE Côté pétrole, l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une baisse des stocks de brut outre-Atlantique la semaine dernière compense l'inquiétude concernant le ralentissement de la demande chinoise. Le Brent gagne 0,96% à 87 dollars le baril après un pic depuis fin janvier à 86 dollars. Le brut léger américain, qui a inscrit un plus haut depuis novembre à 84,65 dollars, est désormais à 83,79, toujours en hausse de plus de 1%. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)