Bourse : L'Europe finit dans le vert avec les résultats de sociétés

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, portées par de solides résultats d'entreprises tandis que Wall Street évoluait sans grand changement à la mi-séance dans l'attente d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,13% à 7.113,66 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,73% et le Dax allemand a pris 0,81%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 1,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,84%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,01%, le Standard & Poor's 500 de 0,10% et le Nasdaq de 0,22%, les indices évoluant sur de faibles variations, à la hausse comme à la baisse, dans un contexte d'attentisme. Jerome Powell, qui doit s'exprimer ce jeudi à 19h00 GMT dans le cadre d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI), n'a pas souhaité faire de commentaires sur la politique monétaire la veille, dans sa conférence de mercredi, ajoutant de l'incertitude sur la perspective d'une baisse des taux aux Etats-Unis. Une enquête Reuters auprès d'économistes montre jeudi que la Fed devrait maintenir les taux des fonds fédéraux à leur niveau actuel pendant une grande partie du premier semestre de 2024 et que la première baisse attendue du coût du crédit interviendrait plus tard que prévu. En zone euro, un discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) est attendu à 17h30 GMT alors que les marchés anticipent une première baisse des taux d'ici avril 2024. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a cependant jugé prématuré de discuter d'une baisse des taux, notant que des risques pèsent encore sur les perspectives d'inflation. En attendant d'y voir plus clair sur les taux, les investisseurs en Europe ont tenu à saluer les résultats des entreprises, les données de LSEG montrant que parmi les sociétés du Stoxx 600 ayant déjà publié, 55,3% ont dépassé à ce stade les attentes, contre 54% en général sur un troisième trimestre. VALEURS EN EUROPE A Paris, Schneider Electric a bondi de 8,25% à la faveur de la publication de ses perspectives à moyen terme et Veolia a pris 2,55% après une confirmation de ses objectifs annuels. A Amsterdam, le groupe de paiement électronique Adyen a grimpé de 37,46% grâce à un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre. Dans la santé, AstraZeneca a avancé 2,61%, à un sommet de près de trois semaines, en réaction au relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, tandis que Novo Nordisk a reculé de 2,77%, pénalisé par l'approbation en Grande-Bretagne du traitement anti-obésité de son concurrent américain Eli Lilly. TAUX/CHANGES Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans avancent respectivement de près de cinq points de base et trois points de base, à 4,9634% et 4,551% avant le discours de Powell. Le Trésor américain prépare en outre une adjudication obligataire sur 30 ans de 24 milliards de dollars. En zone euro, les rendements du Bund allemand à dix ans ont fini sur des gains respectifs de quatre points et environ deux points de base, à 2,647% et 3,086%, après deux replis consécutifs dans les précédentes séances. Le dollar est quasiment stable (-0,07%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro s'affiche à 1,0709 dollar, proche de son pic d'un mois touché lundi à 1,0765. LES INDICATEURS DU JOUR Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis la semaine dernière, à 217.000 contre 220.000 (révisé) la semaine précédente. PÉTROLE Les cours pétroliers, tombés mercredi à leur plus bas niveau depuis la mi-juillet, repartent à la hausse: le Brent gagne 1,36% à 80,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,25% à 76,27 dollars. A SUIVRE VENDREDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)