Bourse : L'Europe finit dans le rouge après des indicateurs mitigés

Bourse : L'Europe finit dans le rouge après des indicateurs mitigés













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street était orientée à la baisse mardi en fin de matinée à New York et les Bourses européennes ont fini dans le rouge la première séance du mois d'août marquée par des indicateurs témoignant de la faiblesse de l'activité manufacturière et des résultats contrastés d'entreprises. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 1,22% à 7.406,08 points. Le Footsie britannique a perdu 0,43% et le Dax allemand a cédé 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,43%, le FTSEurofirst 300 de 0,88% et le Stoxx 600 de 0,89%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones est en très légère baisse, le Standard & Poor's 500 recule de 0,31% et le Nasdaq de 0,41%. Les indices manufacturiers mensuels en Chine, en Europe et aux Etats-Unis publiés mardi ont montré que l'activité évoluait à des niveaux faibles sur fond de taux d'intérêt élevés des grandes banques centrales. La faiblesse des données, surtout aux Etats-Unis, alimente toutefois l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et la fin du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les indices de l'activité des services en Europe et aux Etats-Unis, prévus mercredi, puis l'enquête ADP sur l'emploi américain de jeudi et le rapport officiel en la matière de vendredi devront encore confirmer cet espoir. En attendant, les investisseurs ont opté pour la prudence après un mois de juillet positif notamment pour le Stoxx 600 (+2,04%) et le S&P-500 qui a touché lundi un sommet de plus de 15 mois. VALEURS EN EUROPE A Paris, Capgemini (+2,48%) a fini en tête du CAC 40, tandis qu'Atos (-3,95%) a été délaissé après l'annonce de négociations exclusives pour céder Tech Foundations au fonds d'investissement EP Equity Investment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les prévisions de BMW (-5,39%) ont pesé sur le compartiment automobile européen (-1,64%). HSBC (+1,33%) a profité du relèvement de son objectif de rentabilité. A WALL STREET A Wall Street, Caterpillar, considéré comme un baromètre fiable de l'économie, avance de 8,24%, porté par un bénéfice et un chiffre d'affaires au deuxième trimestre meilleurs que prévu. Dans la santé, Pfizer cède 0,44% et Merck 0,56% après leurs publications trimestrielles. Uber, dont le chiffre d'affaires est ressorti inférieur aux attentes au deuxième trimestre, abandonne 5,58%. TAUX Les rendements obligataires à dix ans se tendent, les investisseurs anticipant une résistance plus forte que prévu de l'économie malgré les indicateurs du jour. Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain 5,6 points de base à 2,523%, et celui des Treasuries de même échéance s'affiche à 4,0391, en hausse de 8,5 points de base. CHANGES Le dollar prend 0,48% face à un panier de devises de référence après l'ISM manufacturier. L'euro se traite à 1,097 dollar (-0,21%) et la livre sterling à 1,275 dollar. Le dollar australien cède 1,61% à 0,66105 dollar américain après le statu quo sur les taux décidé par la banque centrale d'Australie (RBA). PÉTROLE La vigueur du dollar et des prises de bénéfice pénalisent le marché pétrolier: le Brent cède 0,73% à 84,81 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,71% à 81,22 dollars. A SUIVRE MERCREDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)