Bourse : L'Europe en ordre dispersé avant des données sur le PIB et l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur de faibles variations vendredi en début de séance après une nouvelle série de résultats et avant la parution d'indicateurs très attendus. À Paris, le CAC 40 perd 0,26% à 7.464,68 points vers 08h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,17% tandis qu'à Francfort, le Dax avance de 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 de 0,04% et le Stoxx 600 de 0,02%. Les investisseurs suivront à 9h00 GMT l'estimation initiale du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro pour le premier trimestre, avant des données sur l'inflation en Allemagne et aux Etats-Unis, qui seront aussi surveillées de près avant les rendez-vous de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine. En attendant, la cote européenne reste animée par des publications de résultats d'entreprises diversement appréciés. À Paris, Remy Cointreau chute de 7% après avoir présenté des prévisions jugées décevantes pour son exercice 2023-2024 au cours duquel le chiffre d'affaires devrait stagner. Il entraîne dans son sillage le concurrent Pernod Ricard qui recule de 1,7%. TF1 est aussi sanctionné (-9%) après l'annonce d'un repli du chiffre d'affaires et des résultats au premier trimestre. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)