Bourse : L'Europe en ordre dispersé au gré des résultats, Sanofi plonge

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé vendredi dans les premiers échanges au gré de résultats d'entreprises diversement appréciés. À Paris, le CAC 40 perd 0,79% à 6.834,52 points vers 07h49 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,16% tandis qu'à Francfort, le Dax avance de 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,12%. Après Alstom, Worldline ou encore Plastic Omnium, la Bourse de Paris connaît de nouveaux "profit warning" avec Remy Cointreau (-7,21%) qui a drastiquement abaissé ses objectif pour 2023-2024 et Sanofi qui plonge de 13,65% en raison d'objectifs prudents pour 2024 et 2025 dans un contexte d'augmentation des investissements en R&D et de hausse de la fiscalité. Le compartiment européen de la santé accuse dans la foulée la plus forte baisse sectorielle (-1,04%). En tête du Stoxx 600, le fabricant de luminaires Signify grimpe de 11,75% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)