Bourse : L'Europe décline sous la pression des taux et des PMI

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, sous la pression de rendements obligataires américains au plus haut depuis 2007 et après des indicateurs d'activité en net recul en zone euro. À Paris, le CAC 40 a abandonné 0,94% à 7.068,16 points, tandis que le Dax allemand cédait 0,91% et le Footsie britannique 1,28%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,89%, contre 0,99% pour le FTSEurofirst 300 et 1,03% pour le Stoxx 600. Les rendements américains ont repris leur hausse lundi après avoir hésité au cours des deux séances précédentes, les marchés s'inquiétant alors d'un risque de "shutdown" du gouvernement américain. Ce risque a été écarté dimanche, et les rendements sont repartis à la hausse, reflétant les anticipations de taux directeurs plus élevés plus longtemps: le taux à deux ans, plus sensible à la politique monétaire, demeure supérieur à 5%. La progression des rendements de ces actifs sûrs fait pression sur les actifs risqués. Par ailleurs, les indicateurs manufacturiers PMI publiés lundi ont confirmé la dégradation de l'activité en zone euro et en Allemagne. Le ralentissement des prix en sortie d'usine, s'il est favorable à la dynamique de désinflation, illustre aussi la faiblesse de la demande dans le bloc. Le taux de chômage en zone euro est par ailleurs demeuré à son plus bas historique, selon les chiffres révisés publiés lundi, une mauvaise nouvelle pour la Banque centrale européenne: la persistance de tensions sur les marchés de l'emploi peut être source d'inflation. Enfin, l'indicateur ISM manufacturier a surpris par sa force aux Etats-Unis, et se rapproche du seuil d'expansion après onze mois de contraction, ce qui encourage les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'activité. Pour autant, une économie américaine plus résistante que prévu pourrait encourager la Réserve fédérale à maintenir ses taux en territoire restrictif plus longtemps que prévu pour ramener l'inflation sous contrôle. TAUX Les rendements longs américains poursuivent leur hausse, soutenus par des données d'activité ISM progressant plus rapidement que prévu, et qui pourraient conforter la politique monétaire restrictive de la Fed. Le rendement du Treasury à dix ans bondit de 9,7 pb à 4,6682%, un record depuis 16 ans, tandis que le taux à deux ans gagne 6,2 pb à 5,1083%, proche de son record depuis 2006. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 6,9 pb à 2,907%, tandis que celui du taux à deux ans a pris 1,8 pb à 3,224%. VALEURS Edenred a affiché la plus forte baisse du Stoxx 600, en déclin de 10,96% après que la ministre Olivia Grégoire a évoqué lundi la possibilité d'un plafonnement des commissions facturées aux restaurateurs sur les tickets restaurant. Sodexo a perdu 3,26%. Casino a perdu 7,54% après le transfert officiel de 61 magasins à Intermarché (Groupement les Mousquetaires), une opération destinée à réduire l'endettement du groupe stéphanois. Vivendi a avancé de 0,68%, la plus forte hausse du CAC 40, à la faveur du relèvement de la recommandation de Barclays à "surpondérer". A WALL STREET Wall Street hésite à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression de rendements longs au plus haut depuis 16 ans et après un indicateur d'activité ISM en rebond. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,6% pour le Dow Jones, contre 0,38% pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,8% pour le Nasdaq Composite. CHANGES Le dollar touche un plus haut en un an, soutenu par l'indicateur ISM manufacturier en progression, et qui laisse espérer un proche rebond du secteur aux Etats-Unis. Le dollar se hisse de 0,55% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,68% à 1,0498 dollar, un plus bas en onze mois. La livre sterling recule de 0,6% à 1,2124 dollar. PÉTROLE Le brut décline au cours d'une séance volatile, les marchés s'inquiétant des dernières données ISM qui pourraient encourager le biais restrictif de la Réserve fédérale. Le Brent abandonne 1,23% à 91,07 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se repliant de 1,62% à 89,32 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)