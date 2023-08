Bourse : L'Europe débute la semaine sur une note prudente

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance lundi, alors que les investisseurs digèrent toujours la salve d'indicateurs et de résultats d'entreprises tombés ces derniers jours. À Paris, le CAC 40 perd 0,07% à 7.310,56 points vers 7h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,3% et à Francfort, le Dax recule de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,03% et le Stoxx 600 est pratiquement inchangé. Aux valeurs, Siemens Energy progresse de 2,6% aorès avoir entamé la séance dans le rouge. Le groupe a annoncé une charge de 2,2 milliards d'euros liée aux problèmes de sa division Siemens Gamesa mais des commandes record au troisième trimestre. La société de technologie spatiale OHB grimpe de 33% après l'annonce d'une offre de rachat de KKR sur les actions en circulation. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)