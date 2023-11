Bourse : L'Europe dans le vert avant la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en début de séance, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine plus tard dans la journée. À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 6.916,69 points vers 08h17 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,37% et à Francfort, le Dax avance de 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,47%. Aux valeurs, Valeo gagne 1,4% après le relèvement de la recommandation de Goldman Sachs à "neutre" contre "vendre". L'équipementier automobile a aussi annoncé mardi la vente de son activité de systèmes thermiques à NPK Avtopribor, dans le cadre de la sortie de ses opérations de Russie. A Londres, Asos plonge de 8% après avoir prévenu d'un recul entre 5% et 15% de ses ventes pour son exercice fiscal 2023-2024. (Rédigé par Blandine Hénault)