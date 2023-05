Bourse : L'Europe dans le rouge en attendant l'adoption de l'accord sur la dette américaine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse lundi, l'optimisme suscité au cours du week-end par un accord de principe sur le plafond de la dette américaine s'étant peu à peu estompé en séance. À Paris, le CAC 40, qui avait pris jusqu'à 0,5% au début de la journée, a terminé en baisse de 0,21% à 7.303,81 points tandis que le Dax allemand a perdu 0,2%. L'indice EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 ont tous les deux reculé de 0,11%. A Madrid, l'indice Ibex a abandonné 0,12% alors que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé la tenue d'élections législatives anticipées en juillet, alors que la gauche a subi dimanche des revers d'ampleur dans des scrutins régionaux. La séance a toutefois été calme en raison de la fermeture des marchés au Royaume-Uni pour le 'Spring Bank Holiday' et aux Etats-Unis pour le 'Memorial Day'. A New York, les contrats à terme sur les indices étaient indiqués en hausse de 0,34% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,35% pour le Nasdaq. Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont conclu ce week-end un accord de principe pour suspendre provisoirement le plafond de la dette du gouvernement fédéral. Ce compromis, qui doit encore être approuvé par les deux chambres d'un Congrès divisé, ne devrait toutefois apporter qu'un soulagement à court terme, car les inquiétudes sur l'inflation et la campagne de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed) persistent. Des données publiées vendredi, montrant une accélération de l'inflation PCE - l'indicateur clé de la Fed en matière de hausse des prix -, ont alimenté les préoccupations et l'hypothèse que la banque centrale américaine maintienne des taux élevés plus longtemps qu'anticipé. VALEURS Le groupe immobilier suédois SBB a gagné 2,62% après avoir annoncé une extension de sa revue stratégique en cours, incluant une vente potentielle de la société, de segments d'activité ou d'actifs. La banque espagnole BBVA a pour sa part chuté de 1,2% après l'annonce inattendue d'élections anticipées en Espagne et la nouvelle victoire électorale de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. A Paris, le groupe Orpea a abandonné 2,5% alors qu'il a annoncé vendredi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a accordé une dérogation au groupement mené par la Caisse des dépôts (CDC) avec MACSF, CNP Assurances et la Maif pour acquérir plus de 30% du capital de l'entreprise sans devoir déposer une offre publique d'achat (OPA). CHANGES L'euro baisse légèrement face au dollar et se traite à 1,0712, tandis que le billet vert est pratiquement inchangé (+0,05%) face à un panier de devises de référence En Turquie, la lire a chuté à un niveau record lundi pour s'établir à 20,10 pour un dollar après la victoire électorale de Recep Tayyip Erdogan, qui a obtenu un nouveau mandat présidentiel de cinq ans. "Une victoire d'Erdogan n'apporte aucun réconfort aux investisseurs étrangers", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat en Europe ont reculé nettement à la suite de l'accord sur le plafond de la dette américaine, même si les investisseurs restent prudents avant la publication jeudi de la première estimation de l'inflation de la zone euro en mai. Le rendement de référence du Bund allemand à dix ans a perdu 10 points de base à 2,43%. "Bien que nous soyons plus convaincus que le pic de l'inflation de base des biens (de la zone euro) est derrière nous, nous prévoyons maintenant une modération plus lente à partir de là", a déclaré dans une note Ruben Segura-Cayuela, économiste européen chez BofA. PÉTROLE Sur le marché du pétrole, les prix reculaient également, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt et la réduction de la demande d'énergie l'emportant sur l'accord sur le plafond de la dette américaine. Le Brent LCOc1 abandonne 0,43% à 76,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,19% à 72,53 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean Terzian)