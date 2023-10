Bourse : L'Europe dans le dur avec les résultats et avant la BCE

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en net repli jeudi sous une avalanche de résultats d'entreprises diversement appréciés, avant le rendez-vous de la Banque centrale européenne (BCE). À Paris, le CAC 40 perd 0,84% à 6.857,27 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,76% et à Francfort, le Dax recule de 1,03%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,94%, le FTSEurofirst 300 de 1,1% et le Stoxx 600 de 0,8%. A Paris, Plastic Omnium plonge de 16,1% après avoir averti sur ses résultats. Publicis abandonne 2,5% après le "profit warning" de son concurrent WPP, qui perd 2,2% à Londres. Les résultats de BNP Paribas sont aussi mal accueillis avec un repli de 4,34% pour la banque française. A l'inverse, Carrefour (+4,38%) a rassuré avec le maintien de ses objectifs pour 2023 ainsi que Danone (+1,29%) qui a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour cette année. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)