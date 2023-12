Bourse : L'Europe consolide, Wall Street attendue en ordre dispersé

Bourse : L'Europe consolide, Wall Street attendue en ordre dispersé













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance dans un mouvement de consolidation après les récents gains et dans l'attente de la publication vendredi du rapport clé sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,17% pour le Dow Jones, une stabilité (+0,02%) pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,24% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,10% à 7.428,61 points vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax, qui a touché mercredi un nouveau record à 16.727,07 points, cède 0,20%. À Londres, le FTSE abandonne 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 0,14% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,19%. Le Stoxx 600, qui atteint mercredi un plus haut de quatre mois, perd 0,21%. Le principal indice paneuropéen s'achemine cependant vers une quatrième semaine d'affilée dans le vert. Pour Daniela Hathorn, analyste marchés chez Capital.com, il est logique d'assister à une légère correction au regard de la prolongation "excessive" de l'embellie des marchés. "Il ne s'agit en aucun cas d'un tournant car il reste encore de la dynamique", a-t-elle cependant ajouté. Les investisseurs prennent leurs gains en attendant la publication vendredi du rapport du département américain du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires pour le mois de novembre alors que la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales se réunissent la semaine prochaine. Dans les indicateurs du jour, la production industrielle allemande a reculé de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, cinquième baisse mensuelle consécutive, tandis que la baisse de 0,1% de l'activité économique dans la zone euro au troisième trimestre a été confirmée par Eurostat. Ces deux statistiques renforcent les craintes d'une récession en zone euro. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Cerevel Therapeutics bondit de 16,1% en avant-Bourse après l'annonce mercredi de son rachat par Abbvie pour 8,7 milliards de dollars. Alphabet gagne 2,8% en avant-Bourse, au lendemain de la présentation de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus avancé. AMD prend 3,6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé évaluer le marché de ses processeurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données à 45 milliards de dollars cette année. VALEURS EN EUROPE Sanofi, qui a pris jusqu'à 1,5% dans les premiers échanges, est volatil (-0,86%) après la présentation d'un portefeuille de 12 candidats-médicaments qui pourraient générer des ventes annuelles de plus d'un milliard de dollars (927,90 millions d'euros) Air France-KLM recule de 5,45% après l'abaissement par JPMorgan de sa recommandation à "sous-pondérer". Derichebourg avance de 1,94% malgré des résultats annuels inférieurs aux attentes. L'opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières a cependant dit viser un Ebitda courant supérieur à 350 millions d'euros pour 2024, contre 334,8 millions atteints au cours de l'exercice 2022-2023. Thyssenkrupp cède 3,91%, deux sources ayant rapporté que le groupe allemand pourrait devoir réinjecter des liquidités ou reprendre une partie de ses engagements sur les retraites de ses salariés pour convaincre le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky de devenir co-détenteur de sa division sidérurgique. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans se traite à 2,187%, en baisse de deux points de base et proche d'un creux de sept mois. Son équivalent américain de même échéance reprend trois points de base, à 4,1552%, mais il avait touché un pic de 16 ans le 23 octobre, à 5,021%. Les marchés monétaires tablent sur une baisse de 140 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et de 120 pdb des taux de la Fed d'ici fin 2024. CHANGES Le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence après être monté mercredi à un sommet de deux semaines à 104,23 points. Le billet vert s'achemine à ce stade vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet. L'euro prend 0,11% à 1,0774 dollar dans une séance volatile où la monnaie unique européenne est tombée un temps à un creux de plus de trois semaines à 1,0757 face à la devise américaine. PÉTROLE Le pétrole, tombé mercredi à un plus bas de six mois en raison des inquiétudes sur la demande chinoise et américaine de brut, rebondit jeudi. Le Brent progresse de 0,87% à 74,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,81% à 69,94 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)