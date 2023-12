Bourse : L'Europe consolide avant une série d'indicateurs et les banques centrales

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes consolident lundi en matinée dans l'attente de nombreux indicateurs prévus cette semaine et à un peu plus d'une semaine des réunions de plusieurs grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40, qui a gagné sur la semaine écoulée 0,73%, perd 0,19% à 7.332,11 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,37%, pénalisé par le repli du secteur pétrolier et des cours du cuivre. A Francfort, le Dax grappille 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,14% et le FTSEurofirst 300 de 0,20%. Le Stoxx 600, qui a pris 1,35% la semaine dernière, abandonne 0,12%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,39% pour le Nasdaq après une séance dans le vert vendredi, portée par les propos jugés rassurants de Jerome Powell. Le président de la Reserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit les 12 et 13 décembre, a reconnu vendredi que les risques étaient désormais plus équilibrés quant au niveau actuel des taux d'intérêt. Depuis, les marchés tablent avec une probabilité de 70% sur une baisse des taux de la Fed en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Outre la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se réunissent aussi la semaine prochaine, tandis que les décisions de la Banque du Canada (Boc) et de la RBA, la banque centrale d'Australie, seront connues dès mardi. Dans les nombreux indicateurs attendus dans la semaine, figurent les indices de l'activité des services en Europe et aux Etats-Unis prévus mardi, ainsi que le rapport officiel sur l'emploi américain, prévu vendredi. Les investisseurs espèrent qu'ils permettront de conforter la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et une baisse rapide du coût du crédit des deux côtés de l'Atlantique. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui doit s'exprimer à partir de 14h00 GMT dans le cadre d'une session questions-réponses à l'occasion d'une conférence à l'Académie des sciences morales et politiques, pourrait également apporter de nouveaux éléments sur l'évolution des taux et la conjoncture. En Bourse en Europe, les nouvelles technologies (+0,15%) offre un peu de soutien aux indices, avec notamment Worldline qui prend à Paris 3,01%. Sur le SBF 120, Valneva avance de 2,46% après avoir fait état lundi de données positives sur son vaccin contre le chikungunya. Toujours dans le secteur de la santé (+0,13%), Roche gagne 1,90% à la faveur du rachat du spécialiste du traitement de l'obésité Carmot pour au moins 2,7 milliards de dollars. Astrazeneca, de son côté, recule de 0,23% après l'annonce de la signature d'un accord de 247 millions de dollars avec la société américaine d'intelligence artificielle Absci pour concevoir un anticorps contre le cancer. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)