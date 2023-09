Bourse : L'Europe clôture en hausse, optimisme sur la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,67% à 7.330,79 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,75%. Le Footsie britannique s'est octroyé 0,93%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 0,78%, contre 0,92% pour le FTSEurofirst 300 et 0,91% pour le Stoxx 600. Les marchés se positionnent avant la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale prévue à 18H GMT, jugée sans risque par les investisseurs qui estiment probable à 99% une pause dans les hausses de taux. Les projections économiques, qui incluent le "dot plot" et seront publiées en même temps que la décision sur les taux, devraient néanmoins laisser entrevoir une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. De fait, l'incertitude demeure forte à moyen terme sur la trajectoire économique américaine et l'évolution de l'inflation, soutenue par une activité résistante au resserrement monétaire. Le diagnostic que posera la banque centrale sera scruté par les marchés, qui y chercheront la confirmation d'un atterrissage en douceur de l'activité. "Nous prévoyons que la Fed maintiendra le statu quo en septembre en raison du déclin progressif de l'inflation sous-jacente et de l'amélioration de l'équilibre sur le marché du travail", écrivent les stratégistes de Rabobank. "La Fed devrait rester dépendante des données, mais souligner sa volonté de procéder à une nouvelle hausse de 25 points de base avant la fin de l'année si cela se justifie". VALEURS Unicredit a progressé de 4,74% après des déclarations de son directeur général, qui a déclaré que la taxe sur les superprofits bancaires décidée en août n'aura qu'un impact limité. Just Eat Takeaway a bondi de 7,12% après qu'un juge américain a décidé mardi que les groupes de livraison de nourriture pouvaient attaquer la ville de New York après sa loi limitant le montant que ces groupes peuvent facturer aux restaurants pour la livraison de repas. A WALL STREET Wall Street hésite à l'heure de la clôture en Europe, le Nasdaq sensible au niveau des taux déclinant avant la Fed. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,56% pour le Dow Jones, contre 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et une baisse de 0,28% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements américains déclinent en anticipation de la décision de politique monétaire de la Fed, tandis que des commentaires jugés accommodants de Gabriel Makhlouf, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, font reculer les rendements en Europe. Le rendement du Treasury à dix ans décroît de 4 pb à 4,3267%, tandis que le taux à deux ans cède 4,7 pb à 5,0624%. Le rendement du dix ans allemand abandonne 3,3 pb à 2,705%, tandis que celui du taux à deux ans cède 2,5 pb à 3,26%. CHANGES Le dollar recule en amont de la décision de la Fed, tandis que l'euro progresse, soutenu par le resserrement des écarts de taux sur les titres à deux ans allemands et américains. Le dollar abandonne 0,33% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grimpe de 0,36% à 1,0715 dollar, la livre sterling étant stable à 1,2386 dollar. PÉTROLE Le brut hésite au cours d'une séance volatile, les données de l'Energy Information Administration américaine montrant que les inventaires de brut ont atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2022. Le Brent se replie de 0,31% à 94,05 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,25% à 91,43 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame)