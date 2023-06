Bourse : L'Europe baisse avec les PMI et les craintes pour l'économie

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse vendredi, les investisseurs se montrant nerveux avec les premières publications des données d'activité des PMI alors que les banquiers centraux restent offensifs dans la remontée des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 perd 0,31% à 7.181,29 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,29% et à Francfort, le Dax reflue de 0,53%. L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,14%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq au lendemain d'un rebond technique après trois séances dans le rouge. Parmi les indicateurs préliminaires d'activité des PMI en Europe et aux Etats-Unis prévus dans la journée, les données en France montrent une contraction de l'indice composite à 47,3 en juin. En zone euro, le consensus Reuters table sur un ralentissement de l'indice composite à 52,5 après 52,8 le mois précédent. Outre-Atlantique, les PMI devraient également afficher une décélération. Ces données sont publiées alors que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a souligné cette semaine, à deux reprises devant le Congrès, la nécessité de poursuivre le durcissement monétaire entamé en mars 2022 malgré les risques pour l'emploi et la conjoncture. La Banque nationale suisse (BNS), la Norges Bank et la Banque d'Angleterre (BoE) ont en outre procédé jeudi à de nouveaux relèvements de leurs taux directeurs respectifs après une décision similaire de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière. Avec ces hausses des taux d'intérêt et en l'absence de mesures de relance de la part la Chine, les marchés redoutent désormais un ralentissement marqué de l'économie mondiale, ce qui entraîne un refuge vers le dollar et une baisse des actifs risqués. En Bourse, Siemens Energy plonge de 31,59% après avoir renoncé à sa prévision de bénéfice pour cette année. Le président du directoire, Christian Bruch, a déclaré vendredi que les problèmes de qualité identifiés dans la division Siemens Gamesa étaient "plus graves que prévu". Eni perd 0,5% après l'annonce du rachat du producteur de gaz et de pétrole Neptune Energy pour un montant de 4,9 milliards de dollars (4,48 milliards d'euros), dette comprise. Sur le plan sectoriel, le compartiment du pétrole et du gaz accuse la plus forte baisse avec un repli de 1,79%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)