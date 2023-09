Bourse : L'Europe avance dans l'espoir d'un reflux de l'inflation

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes avancent à l'ouverture vendredi, soutenues par l'espoir que la dynamique désinflationniste se révèle plus forte que prévu en zone euro. À Paris, le CAC 40 avance de 0,7% à 7.165,73 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,71%, contre 0,55% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,55%, l'EuroStoxx 50 0,78% et le Stoxx 600 0,96%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'octroyant 0,26%, contre 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et 0,34% pour le Nasdaq. Les marchés européens progressent avant la publication de données cruciales d'inflation en zone euro, prévue pour 09h00 GMT. Le consensus table sur un recul de la dynamique des prix à 4,5% en septembre, contre 5,2% en août, des attentes confortées jeudi par la publication de l'inflation en Allemagne, qui a ralenti plus vite que prévu par les économistes. En France, l'inflation a également surpris à la baisse en restant stable à 4,9% sur un an en septembre, les économistes s'attendant à une reprise de la dynamique des prix avec la hausse des cours du pétrole. Les marchés seront également à l'affût des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale attendu en légère progression, et qui sera publié à 12h30 GMT. Aux valeurs, le secteur du luxe tire les indices, LVMH et Hermes s'octroyant respectivement 3,0% et 2,09%. Adidas grimpe de 5,2% après que son concurrent Nike a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)