Bourse : L'Europe attendue prudente avant de nombreux indicateurs

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture jeudi avant la publication d'une série d'indicateurs jeudi et vendredi, incitant à la prudence. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien s'afficherait en recul de 0,33% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une baisse à l'ouverture de 0,54%, contre 0,39% pour le Dax à Francfort, et 0,51% pour l'EuroStoxx 50. Les investisseurs seront attentifs jeudi à la production industrielle en Allemagne, attendue à 07h00 GMT et qui pourrait rebondir en octobre, au PIB révisé pour le troisième trimestre en zone euro à 10h00 GMT, et aux inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Mais l'indicateur le plus attendu de cette semaine sera le rapport mensuel sur l'emploi non agricole, publié vendredi à 13h30 GMT par le département du Travail. Les marchés intègrent déjà plus de 150 points de base de baisse de taux directeur de la Réserve fédérale en 2024, selon l'outil Fedwatch, mais ces attentes reposent sur une poursuite du ralentissement de l'activité aux Etats-Unis. Toute surprise à la hausse sur l'indicateur publié vendredi pourrait faire pression sur les cours. Par ailleurs, le rythme de croissance des exportations chinoises a progressé pour la première fois en six mois, mais les investisseurs demeurent circonspects après que Moody's a abaissé ses perspectives de crédit sur le pays à "négatives". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, pénalisée par les plus grosses capitalisations et le secteur de l'énergie, même si la publication d'indicateurs montrant une décélération du marché de l'emploi aux Etats-Unis a alimenté les espoirs d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 70,13 points, à 36.054,43 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 17,84 points, soit 0,39%, à 4.549,34 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 83,2 points (-0,58%) à 14.146,71 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs attendant les données sur l'emploi américain qui pourraient indiquer la date de début de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. L'indice Nikkei a perdu 1,76% à 32.858,31 points et le Topix, plus large, a cédé 1,14% à 2.359,92 points. Les titres liés aux semiconducteurs se sont affichés en repli, Advantest perdant 4,69%, et Tokyo Electron 3,59%. Les indices chinois se sont approchés d'un plus bas sur cinq ans au cours de la séance, après la baisse de la perspective de crédit de Moody's pour la Chine. Le SSE Composite de Shanghai est sans direction, le CSI 300 perd 0,22%, l'indice hongkongais Hang Seng 1,06%. TAUX Les rendements américains avancent dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans prend 5,5 pb à 4,1761%, tandis que le taux à deux ans s'octroie 3,1 pb à 4,6341%. CHANGES Les marchés de change sont calmes avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi non-agricole, tandis que le yen se renforce après des commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui a évoqué plusieurs scénarios pour les taux directeurs de la banque centrale. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0759 dollar, et la livre sterling perd 0,08% à 1,2549 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,59% à 146,44 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se replie de 0,18% à 0,6537 dollar. PÉTROLE Le pétrole rebondit après avoir touché un plus bas sur six mois mercredi, les marchés s'inquiétant de l'état de la demande aux Etats-Unis après que les inventaires de gasoil ont progressé de 5,4 millions de barils la semaine dernière, selon les chiffres de l'Energy Information Administration mercredi. Le Brent avance de 0,38% à 74,58 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,36% à 69,63 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)