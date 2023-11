Bourse : L'Europe attendue mitigée, les marchés demeurent prudents

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes jeudi à l'ouverture, alors qu'aucune publication majeure n'est attendue et que plusieurs responsables de politique monétaires s'exprimeront dans la journée et vendredi. Les contrats à terme suggèrent une ouverture sans direction marquée pour le CAC 40 parisien, le FTSE à Londres, le Dax à Francfort, et l'EuroStoxx 50. Les marchés sont sensibles aux déclarations de banquiers centraux au cours d'une semaine pauvre en publication d'indicateurs, et se positionnent en amont de nouvelles interventions. Côté Banque centrale européenne, le membre du conseil des gouverneurs Philip Lane s'exprimera à 08h10 GMT, tandis que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera vendredi à 12h30 GMT. Côté Réserve fédérale, le président de la banque centrale, Jerome Powell, s'exprimera à 19h00 GMT jeudi. Les dernières réunions de banques centrales ont fait espérer aux investisseurs la fin des hausses de taux et un assouplissement important des politiques monétaires en 2024, et les responsables de politique monétaire s'attachent désormais à nuancer cette perception optimiste des marchés. Par ailleurs, les chiffres de l'inflation en Chine ajoutent à la prudence: la dynamique des prix est en déflation, tandis que les prix en sortie d'usine se contractent, faisant douter de l'ampleur de la reprise de la deuxième économie mondiale. La baisse des prix du pétrole, tombés à leur plus bas depuis trois mois, et l'importante détente des rendements souverains - le rendement du 10 ans américain a perdu 32 points de base la semaine dernière - contribuent néanmoins à soutenir les actifs risqués. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq enregistrant de légers gains pour poursuivre leur série dans le vert, alors que les investisseurs sont restés prudents après des commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur la politique monétaire. L'indice Dow Jones a cédé 0,12%, ou 40,33 points, à 34.112,27 points. Le S&P-500, plus large, a pris 4,40 points, soit 0,10%, à 4.382,78 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 10,56 points (0,08%) à 13.650,41 points. EN ASIE a Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, après deux séances de pertes, les bénéfices élevés stimulant les actions des secteurs de l'énergie et des produits de consommation. L'indice Nikkei a gagné 1,49% à 32.646,46 points et le Topix, plus large, a pris 1,28% à 2.335,57 points. Le fabricant de montres et de calculatrices Casio a enregistré la plus forte hausse du Nikkei, avec un bond de 6,97%, suivi par le fabricant de cosmétiques Kao, qui a progressé de 4,95%, tous deux à la suite de résultats financiers positifs. Les indices chinois digèrent la publication des données d'inflation qui font craindre un recul des prix dans le pays, et les dernières mesures de soutien à l'économie. Le SSE Composite de Shanghai, le CSI 300 n'affichent pas de direction marquée, l'indice hongkongais Hang Seng cède 0,18%. TAUX Les rendements américains évoluent avec prudence avant l'intervention de Powell, attendue à 19h00 GMT. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 4,5%, tandis que le taux à deux ans fait du surplace à 4,934%. Le rendement du dix ans allemand s'érode de 1 pb à 2,623%, tandis que celui du taux à deux ans cède 1,4 pb à 3,086%. CHANGES Les marchés de change sont stables après des mouvements importants la semaine dernière, déclenchés par la décision de politique monétaire de la Fed. Le dollar est immobile face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,06% à 1,0701 dollar, et la livre sterling de 0,05% à 1,2276 dollar. En Asie, le yen se hisse de 0,05% à 150,89 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,2% à 0,6414 dollar. PÉTROLE Le pétrole s'accorde une pause après avoir chuté de plus de 2% mercredi, les marchés attendant par ailleurs davantage de données sur l'état des économies américaines et chinoises. Le Brent avance de 0,63% à 80,04 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,54% à 75,74 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)