Bourse : L'Europe attendue encore en hausse

PARIS, 27 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture après le net rebond de Wall Street lors de la précédente séance alors que les investisseurs semblent moins inquiets du rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis.

Les premières indications disponibles indiquent une progression de 0,46% pour le CAC 40 parisien, de 0,66% pour le Dax à Francfort, de 0,45% pour le FTSE à Londres et de 0,43% pour l'EuroStoxx 50.

Le S&P-500 a enregistré vendredi sa plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis mai 2020, les signes de ralentissement de la croissance économique et la baisse récente des cours des matières premières, pétrole inclus, ayant apaisé les craintes de voir la Réserve fédérale relever ses taux d'intérêt rapidement.

"La publication jeudi des indices PMI américains en dessous des attentes (...) pourrait laisser entendre que la Fed va adopter une politique monétaire moins agressive qu'estimée auparavant. Les investisseurs s'attendent maintenant à une hausse de taux de 50 points de base en juillet au lieu des 75 points attendus jusqu'à jeudi dernier", a déclaré John Plassard chez Mirabaud.

Dans l'actualité des banques centrales, les marchés seront attentifs cette semaine aux déclarations en provenance de Sintra, au Portugal, où la Banque centrale européenne (BCE) doit ouvrir en fin de journée son forum annuel de trois jours.

La présidente de l'institution fera son discours de bienvenue à 17h30 GMT et s'exprimera à nouveau mardi matin, tandis que son homologue de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole mercredi à partir de 13h00 GMT.

Les progrès réalisés par la Chine dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19 devraient être un autre facteur de soutien aux marchés actions.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en forte hausse vendredi, portée par la révision à la baisse des anticipations des investisseurs sur les taux américains face aux signes de plus en plus nets de dégradation de la conjoncture.

L'indice Dow Jones a gagné 2,68% à 31.500,68 points, le S&P-500 a pris 3,06% à 3.912,03 points et le Nasdaq Composite a avancé de 3,34% à 11.607,62 points.

Les onze indices sectoriels du S&P ont fini dans le vert.

Cette évolution a permis à Wall Street d'enregistrer sur la semaine une performance positive pour la première fois en un mois puisque le S&P-500 a affiché un rebond de 6,46%. Le Dow Jones a gagné pour sa part, toujours sur la semaine, 5,4% et le Nasdaq 7,49%.

Les résultats définitifs de l'enquête de l'université du Michigan sur le moral des ménages ont confirmé que ce baromètre est tombé à son plus bas niveau historique en juin même si les craintes d'inflation se sont apaisé quelque peu.

Les contrats à terme donnent une ouverture sans grand changement.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei monte de 1,66%, porté par les poids lourds du secteur des semi-conducteurs dans le sillage de Wall Street.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,76% et le CSI 300 1,07% grâce aux nouvelles positives sur le front sanitaire.

Les autorités de Shanghai ont annoncé dimanche la réouverture mercredi des salles de restaurants dans certains quartiers après l'absence de nouveau cas de COVID-19 transmis localement pour la première fois en deux mois.

Pékin avait annoncé la veille la reprise des cours en présentiel dans les écoles primaires et secondaires de la capitale.

Les marchés profitent en outre de la plus importante injection de liquidités dans le système bancaire par la Banque populaire de Chine depuis près de trois mois.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des devises, le dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence et l'euro est quasiment inchangé à 1,0566 dollar.

Les rendements des emprunts d'Etat américains sont en hausse, de près de quatre points de base pour le dix ans à 3,164% qui a atteint jeudi dernier un creux de deux semaines à 3,005%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole évolue en légère baisse avec les doutes sur la croissance économique et la demande de brut.

Le Brent cède 0,2% à 112,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,29% à 107,31 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)