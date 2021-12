Bourse : L'Europe attendue en baisse dans le sillage de Wall Street (actualisé)

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture négative la veille à Wall Street en raison des incertitudes sur le variant Omicron du coronavirus. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,03% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,81%, le FTSE à Londres de 0,59% et l'EuroStoxx 50 de 0,99%. Les marchés européens ont terminé en nette hausse la veille, soutenus par de bonnes statistiques américaines et en dépit des incertitudes sur le variant Omicron du coronavirus.

Mais les doutes sur l'évolution de la pandémie devraient de nouveau dominer les échanges ce jeudi après le recul des marchés américains à la suite de la découverte de cette souche - dont la virulence et la contagiosité restent inconnues - aux Etats-Unis chez une personne vaccinée, revenue d'Afrique du Sud le 22 novembre. "Le marché réagit un peu émotionnellement à Omicron. Les actions américaines ont chuté hier lorsque le marché a entendu parler d'une seule personne contaminée par le variant aux États-Unis, comme si c'était plus important que les 534.000 personnes ayant obtenu un emploi selon le rapport ADP", a dit Norihiro Fujito chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors de sa deuxième audition, à la Chambre des représentants cette fois, a réaffirmé qu'une réduction plus rapide du programme d'achat d'obligations était envisagée, une éventualité largement considérée par les investisseurs comme le prélude à un hausse de taux plus rapide que prévu. Dans son Livre beige publié mercredi soir, la Fed a évoqué une croissance modeste à modérée enregistrée en octobre et sur la première quinzaine de novembre tandis que les entreprises ont été confrontées à une inflation croissante dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET En hausse une bonne partie de la séance, la Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors que les investisseurs étaient toujours préoccupés par l'apparition du variant Omicron du coronavirus dont un premier cas a été confirmé aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 1,34% à 34.022,04 points, le S&P-500 a perdu 1,18% à 4.513,04 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,83% à 15.254,05 points. Parmi les indicateurs publiés mercredi, l'enquête mensuelle de l'ISM a montré que la croissance de l'activité manufacturière américaine avait accéléré en novembre dans un contexte de forte demande. Wall Street devrait ouvrir en hausse, de 0,7% à 1%, d'après les contrats à terme sur indices. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei a cédé -0,65% en raison des inquiétudes liées à Omicron et à l'orientation de la Fed mais l'indice a réduit une partie de ses pertes grâce à des rachats à bon compte. En Chine, les actions ont terminé en ordre dispersé: le CSI300 des grandes capitalisations a avancé de 0,25% et la Bourse de Shanghai a perdu 0,09%.

CHANGES/TAUX Le dollar varie peu face à un panier de devises de référence. Face au yen, avance de 0,43% à 113,23. L'euro est inchangé, à 1,1315 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue sans grand changement, à 1,4443%, après avoir clôturé la veille à 1,4037%, un creux de plus de deux mois, à la suite de la détection du variant Omicron aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, son équivalent allemand cède 1,5 point de base, à -0,345%.

PÉTROLE Le marché pétrolier est en hausse, les investisseurs ajustant leurs positions avant la décision de l'Opep+ sur la politique d'approvisionnement, mais les gains sont limités par les craintes que le variant Omicron ne nuise à la demande de brut. Le Brent prend 1,97% à 70,23 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,95% à 66,85 dollars le baril.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JEUDI 2 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 240.000 199.000 27 novembre LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27753,37 -182,25 -0,65% +1,13% Topix 1926,37 -10,37 -0,54% +6,74% Hong Kong 23791,70 +132,78 +0,56% -12,63% Taiwan 17724,88 +138,89 +0,79% +20,31% Séoul 2945,27 +45,55 +1,57% +2,50% Singapour 3095,05 -3,20 -0,10% +8,83% Shanghaï 3573,84 -3,05 -0,09% +2,90% Sydney 7225,20 -10,70 -0,15% +9,69% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34022,04 -461,68 -1,34% +11,16% S&P-500 4513,04 -53,96 -1,18% +20,15% Nasdaq 15254,05 -283,64 -1,83% +18,36% Nasdaq 100 15877,72 -258,21 -1,60% +23,19% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1824,55 +32,32 +1,80% +18,74% Eurostoxx 50 4179,15 +116,09 +2,86% +17,64% CAC 40 6881,87 +160,71 +2,39% +23,97% Dax 30 15472,67 +372,54 +2,47% +12,78% FTSE 7168,68 +109,23 +1,55% +10,96% SMI 12266,46 +106,77 +0,88% +14,60% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1314 1,1319 -0,04% -7,36% Dlr/Yen 113,23 112,75 +0,43% +0,00% Euro/Yen 128,11 127,64 +0,37% +0,94% Dlr/CHF 0,9211 0,9204 +0,08% +4,07% Euro/CHF 1,0423 1,0416 +0,07% +0,00% Stg/Dlr 1,3295 1,3277 +0,14% -2,76% Indice $ 96,0370 96,0280 +0,01% -0,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3450 -0,0140 Bund 2 ans -0,7190 -0,0170 OAT 10 ans 0,0190 -0,0110 +36,40 Treasury 10 ans 1,4426 +0,0090 Treasury 2 ans 0,5830 +0,0200 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 66,84 65,57 +1,27 +1,94% +9,20% Brent 70,23 68,87 +1,36 +1,97% +6,36% (édité par Matthieu Protard)