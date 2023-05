Bourse : L'espoir d'un accord sur la dette américaine profite aux actions















Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi et Wall Street monte également, portées par l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette américaine. À Paris, le CAC 40 a pris 1,24% à 7.319,18 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,74% et le Dax allemand de 1,2%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 1,59%, le FTSEurofirst 300 1,28% et le Stoxx 600 1,15%. Il s'agit de sa meilleure performance en une séance depuis deux mois; idem pour le marché parisien. A Wall Street, qui sera fermée lundi pour un jour férié, le Dow Jones gagnait 0,8%, le S&P-500 1% et le Nasdaq Composite, au plus haut depuis août, prenait 1,7%. Après plusieurs cycles de négociations, le président américain Joe Biden et le principal leader républicain du Congrès Kevin McCarthy semblent se rapprocher d'un accord visant à relever la limite de la dette. Les positions des deux camps sont séparées seulement de 70 milliards de dollars pour les dépenses discrétionnaires, a-t-on appris d'une personne au fait des négociations. "Je pense que nous pourrons tous respirer d'ici la mi-juin, même si l'environnement de marché sera probablement de plus en plus volatil d'ici là", a déclaré Invesco. "Une fois que ce drame se sera dissipé, je pense que tous les regards se tourneront à nouveau vers les banques centrales. VALEURS Au niveau sectoriel, le compartiment européen de la technologie (+2,97%) a fini à son plus haut niveau depuis février 2022, toujours soutenu par les prévisions des américains Nvidia et Marvell Technology. STMicro a signé la plus forte hausse du CAC 40, +3,84%. Faurecia a grimpé de 7,52%, grâce au passage de Jefferies à l'"achat", et Coface a gagné 10,14% après ses résultats trimestriels. Après plusieurs jours de suspension, l'action Casino a cédé 6,43%, les analystes soulignant la persistance des incertitudes sur le distributeur lourdement endetté après l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers. TAUX L'annonce aux Etats-Unis d'une hausse plus importante que prévu des indices d'inflation PCE, globale et "core", a renforcé aux yeux des investisseurs le scénario d'une nouvelle remontée des taux de la Fed en juin. Par conséquent, les rendements des emprunts d'Etat montent. Celui des Treasuries à dix ans gagne deux points de base à 3,8372% et celui à deux ans, très sensible aux anticipations de taux, plus de dix points à 4,6117%, au plus haut depuis mi-mars. Dans leur sillage, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris plus de cinq points à 2,538%. CHANGES Aux changes, le dollar grappille 0,13% face un panier de devises, dont l'euro qui retombe à 1,0707. En Turquie, la livre est tombé à son plus bas niveau historique - à 20 pour un dollar - avant le second tour de l'élection présidentielle dimanche, qui, selon les observateurs, devrait maintenir Recep Tayyip Erdogan à son poste pour un troisième mandat. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 0,93% à 76,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,18% à 72,68 dollars. A SUIVRE : (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Camille Raynaud)