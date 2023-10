Bourse : L'embellie se poursuit en Europe pour débuter le dernier trimestre de l'année

Bourse : L'embellie se poursuit en Europe pour débuter le dernier trimestre de l'année













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi dans les premiers échanges, le soulagement né des bons chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis continuant d'alimenter l'optimisme avant la publication des données sur l'activité manufacturière. À Paris, le CAC 40 prend 0,74% à 7.187,75 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 grappille 0,05% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,51%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,63% et le FTSEurofirst 300 de 0,27%. Le Stoxx 600, qui a bouclé l'ensemble du trimestre (-2,5%) sur sa plus forte baisse en un an, prend 0,45% pour la première séance du quatrième trimestre. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse, de 0,56% pour le Dow Jones, de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,9% pour le Nasdaq après une séance en ordre dispersé vendredi. L'annonce vendredi d'une décélération à 4,3% sur un an des prix à la consommation en septembre en zone euro, conjuguée à un ralentissement plus important que prévu de l'inflation de base "core PCE" aux Etats-Unis, a offert une bouffée d'oxygène à des marchés secoués pendant une grande partie du troisième trimestre par des craintes sur la politique monétaire des grandes banques centrales. Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), a toutefois encore rejeté lundi l'idée d'une baisse de taux et a déclaré que revenir à l'objectif d'inflation de 2% ne serait pas facile, selon le Financial Times. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans repart légèrement à la hausse, prenant environ deux points de base, à 2,846, après un repli de près de 13 points vendredi. Les investisseurs attendent désormais les chiffres des indices PMI manufacturiers pour le mois de septembre en Europe qui doivent être publiés à partir de 07h50 GMT, tandis que l'ISM manufacturier aux Etats-Unis est prévu à 14h00 GMT. Ces données devraient fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture tandis qu'une récession reste redoutée en Europe. Sur le Stoxx 600 paneuropéen, le compartiment technologique (+0,72%) et celui de l'immobilier(+0,98%), qui ont profité en fin de semaine dernière du ralentissement de l'inflation, progressent encore. Les ressources de base (+1,26%) sont également recherchées, tout comme l'énergie (+0,44%), un "shutdown" jugé catastrophique ayant été évité aux Etats-Unis. Casino prend 2,11% après le transfert officiel de 61 magasins à Intermarché (Groupement les Mousquetaires), une opération destinée à réduire l'endettement du groupe stéphanois. Vivendi avance de 2,98% à la faveur du relèvement de la recommandation de Barclays à "surpondérer". La banque espagnole BBVA gagne 0,59% avec le démarrage ce lundi de son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)