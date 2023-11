Bourse : L'embellie se poursuit en Europe avec la baisse de l'inflation

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street était en hausse mercredi en fin de matinée à New York, tandis que les Bourses européennes ont prolongé en clôture leur rallye né de l'espoir d'une fin de remontée des taux d'intérêt des grandes banques centrales après de nouveaux indicateurs montrant une atténuation des pressions inflationnistes. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,33% à 7.209,61 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,62% et le Dax allemand a gagné 0,86%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,42%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones prenait 0,33%, le Standard & Poor's 500 0,20% et le Nasdaq 0,18%. Target, qui s'envole de 16,55% après avoir annoncé anticiper un bénéfice largement supérieur aux attentes pour le trimestre des fêtes de fin d'année, anime les échanges. La séance de la veille à Wall Street s'était déjà inscrite nettement dans le vert avec le ralentissement des prix mensuels à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. La décrue des pressions inflationnistes aux Etats-Unis a été confirmée par le département du Travail, qui a fait état d'une décélération plus marquée que prévue de la hausse des prix à la production (PPI), à 1,3% sur un an en octobre. Le même phénomène se constate en Europe avec un ralentissement de l'inflation IPCH en France à 4,5% sur un en en octobre, à 1,8% en Italie et 4,6% en Grande-Bretagne. Parallèlement la demande faiblit puisque la production industrielle en zone euro a reculé de 6,9% sur un an en septembre, selon Eurostat, tandis que la Commission européenne a abaissé à 0,6% sa prévision de croissance pour le bloc cette année. Aux Etats-Unis, ce sont les ventes au détail qui ont reculé en octobre, de 0,1%, après une hausse de 0,9% en septembre, donnant à penser que les consommateurs commencent à ressentir la pression exercée par les taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les marchés monétaires prévoient désormais avec une probabilité de 100% un statu quo sur les taux de la Fed en décembre, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Ils tablent également sur une première baisse du coût du crédit aux Etats-Unis en mai 2024. VALEURS EN EUROPE Les valeurs du luxe ont été recherchées en Europe dans le sillage de la publication de statistiques chinoises ayant montré des ventes au détail et une production industrielle meilleures que prévu. Kering, LVMH et Richemont ont avancé de 0,50% à 1,71% avec le compartiment du luxe qui a pris 0,98%. Dans l'automobile, en hausse de 1,22%, Renault s'est octroyé 2,27%, le constructeur automobile ayant annoncé vouloir plus que doubler les ventes de sa nouvelle entité électrique Ampère avec 7 modèles de véhicules. UBS a fini dans le vert (+2,26%) après avoir obtenu un nouveau procès dans le dossier en France où elle a été condamnée à verser 1,8 milliard d'euros pour démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravé. Côté baisse, Alstom a chuté de 15,03%, pénalisé par l'annonce d'un projet d'augmentation de capital, tandis qu'Alcon a reculé de 5,35% après un abaissement de ses prévisions annuelles. LES INDICATEURS DU JOUR Le taux de chômage en France, calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT), a progressé de 0,2 point au troisième trimestre, à 7,4%, selon les données de l'Insee. L'activité manufacturière dans la région de New York, mesurée par l'indice "Empire State", a rebondi de manière inattendue au mois de novembre, à 9,1 après -4,6 en octobre. CHANGES Le dollar remonte de 0,26% face à un panier de devises de référence après sa forte chute de la veille, qui a précipité la monnaie américaine à un creux de deux mois. Le rebond du billet vert s'explique également par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis qui ont affiché en octobre un recul moins marqué que prévu. L'euro s'affiche à 1,0843 dollar (-0,33%) et la livre sterling à 1,2417 dollar (-0,64%). TAUX Les rendements obligataires en zone euro rebondissent également après la statistique des ventes au détail aux Etats-Unis qui suggère que l'économie américaine reste résistante. Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 11 points de base, à 4,553%, après avoir perdu la veille 18 points. Son équivalent allemand de même échéance a fini en hausse d'environ trois points, à 2,644%, après un repli de près de 12 points de base mardi. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent sous l'effet d'une hausse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et d'une production américaine record de pétrole: le Brent reflue de 0,7% à 81,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,04% à 77,45 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)