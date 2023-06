Bourse : "L'effet Powell" devrait à nouveau peser sur les actions

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient baisser jeudi, toujours affectées par les propos offensifs du président de la Réserve fédérale face au niveau élevé de l'inflation. D'après les contrats à terme sur indices, le CAC 40 parisien pourrait céder 0,81% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,71%, le FTSE à Londres 0,78% et l'EuroStoxx 50 0,76%. Jerome Powell a exprimé mercredi lors d'une audition à la Chambre des représentants la nécessité de continuer le combat contre l'inflation, des déclarations sans surprise mais qui ont pourtant entraîné les marchés actions dans le rouge en Europe et aux Etats-Unis. Le patron de la Fed sera auditionné à partir de 14h00 GMT devant le Sénat cette fois-ci et il ne devrait pas s'écarter de ses propos de la veille. "Il est clair que le Comité veut que le marché comprenne qu'une hausse sera débattue lors de la prochaine réunion", a déclaré Kevin Cummins, chef économiste chez NatWest Markets. L'autre rendez-vous du jour aura lieu à 11h00 GMT avec les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait poursuivre le relèvement de son taux directeur alors que la hausse des prix hors énergie et alimentation s'est accélérée de 6,8% à 7,1% en mai. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière étaient unanimes pour dire que la BoE augmentera son taux de 4,5% à 4,75%, un pic depuis 2008. Les décisions des banques centrales suisse et norvégienne sur leurs taux sont également attendues dans la journée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après les propos tenus par Jerome Powell et le net recul des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a cédé 0,30%, ou 102,35 points, à 33.951,52 points, le Standard & Poor's 500 a perdu 23,02 points, soit 0,52% à 4.365,69 points et le Nasdaq Composite a reculé de 165,09 points (-1,21%) à 13.502,199. Parmi les 11 grands secteurs de l'indice S&P-500, le compartiment de l'énergie a rebondi de 0,92% tandis que les valeurs technologiques (-1,41%) et de la communication (-1,36%) ont subi les plus fortes baisses en pourcentage. Tesla (-5,46%) - pénalisé par le passage de Barclays de "pondération en ligne" à "sous-pondérer" - et les entreprises liées à l'intelligence artificielle comme Microsoft (-1,33%) et Nvidia (-1,74%) ont baissé. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a abandonné 0,92%, plombé par les valeurs liées aux semi-conducteurs, tandis que l'indice large Topix (0,08%) a fini de peu en territoire positif à la faveur de la progression des valeurs minières. Les marchés chinois sont fermés pour un jour férié. CHANGES/TAUX Le dollar est stable face aux autres grandes devises dont l'euro qui s'affiche à 1,0984. Côté obligataire, le dix ans américain est en légère hausse à 3,7364% et son équivalent allemand lâche deux points de base à 2,41%. PÉTROLE Le marché pétrolier cède du terrain, rattrapé par les craintes concernant la demande: le Brent perd 0,44% à 76,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,41% à 72,23 dollars. (Edité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)