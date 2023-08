Bourse : L'aversion au risque domine après la dégradation de la note des Etats-Unis par Fitch

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes reculent mercredi à mi-séance et Wall Street est également attendue en baisse, les investisseurs s'éloignant des actifs risqués après la décision de l'agence Fitch de dégrader la note souveraine des Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,69% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 abandonne 0,51% à 7.368,18 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,73% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,96%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,81%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,71% et le Stoxx 600 0,80%. Fitch a abaissé mardi la note de crédit des Etats-Unis à "AA+" en raison de la gouvernance du pays en matière budgétaire et du fardeau de la dette publique, une décision surprise qui se traduit sur le marché obligataire par une baisse des rendements consécutive à la ruée sur les actifs refuge. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans cède plus de trois points de base, à 4,0151% après être tombé jusqu'à 4,009%. Celui du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,474%, en repli de plus de cinq points de base. Certains observateurs du marché relativise toutefois la portée de la décision de Fitch, estimant qu'il faudrait un nouvel abaissement de la note des Etats-Unis par une autre grande agence de notation pour que l'impact soit durable. "Si la baisse des actions est liée à cela, c'est une pure question de sentiment et non une décision rationnelle", a déclaré Caroline Simmons, directrice des investissements au Royaume-Uni chez UBS Global Wealth Management. Selon elle, au regard des valorisations actuelles assez élevées, les investisseurs sont surtout extrêmement sensibles à toute nouvelle jugée négative. En outre, sont attendus cette semaine les chiffres des PMI des services en Europe et aux Etats-Unis et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain alors que l'enquête du cabinet ADP, prévue à 12h15 GMT, donnera un premier aperçu du marché du travail. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Advanced Micro Devices (AMD) prenait environ 3% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé mardi son intention de lancer cette année des puces spécialisées dans l'intelligence artificielle susceptibles de concurrencer les produits de Nvidia. Starbucks reculait de 2% en avant-Bourse après avoir publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable inférieur aux attentes dans un contexte de baisse de la demande. VALEURS EN EUROPE Tous les principaux compartiments du Stoxx 600 sont dans le rouge, la distribution (-1,36%) et les ressources de base (-1,55%) affichant les deux plus fortes baisses sectorielles sur fond d'inquiétude quant à un ralentissement économique. Dans l'actualité des entreprises, Hugo Boss, qui a relevé prévisions annuelles, cède 1,12%, victime d'une prise de bénéfice selon des analystes, l'action ayant progressé de près de 34% depuis le début de l'année. Siemens Healthineers chute de 5,8% après une baisse inattendue de son bénéfice d'exploitation trimestriel. CHANGES Aux changes, le dollar est quasiment stable (-0,07%) face à un panier de devises de référence après avoir pris jusqu'à 0,23% à la suite de décision de Fitch. L'euro s'affiche à 1,0974 dollar (-0,07%) et la livre sterling à 1,2776 dollar (-0,01%). La monnaie japonaise se négocie à 142,73 yens pour un dollar (+0,41%), les cambistes continuant d'évaluer l'impact de la décision de la Banque du Japon (BoJ) d'assouplir son contrôle de la courbe des taux. PÉTROLE Les cours pétroliers évoluent près de leur plus hauts sommets depuis avril, soutenus par des données montrant une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, signe d'une forte demande. Le Brent avance de 0,80% à 85,59 dollars le baril, proche de son plus haut depuis avril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,91% à 82,11 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)