Bourse : L'attentisme s'impose avant les chiffres de l'inflation

Bourse : L'attentisme s'impose avant les chiffres de l'inflation













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les Bourses européennes sont orientées dans le vert à mi-séance, dans l'attente de la publication de nouvelles données économiques plus tard cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,07% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,2% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,28% à 7.064,68 vers 12h17 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,27% et à Londres, le FTSE avance de 0,63%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,61%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,5% et le Stoxx 600 0,62%. Les investisseurs demeurent attentistes avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis mardi et en zone euro vendredi, deux chiffres clés pour la trajectoire de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. "Les marchés ont l'impression que la Fed est bien dépendante des données. Ils veulent voir l'impact des hausses de taux précédentes sur l'économie, dont l'ampleur ne sera pas visible avant un certain temps", a déclaré Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com. Les marchés semblent largement ignorer la décision de Moody's d'abaisser vendredi la perspective de la note de crédit américaine de "stable" à "négative", ainsi que le risque d'une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown") avant la date limite fixée à la fin de cette semaine. En Europe, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) Luis de Guindos, a déclaré lundi que Francfort disposerait en décembre de plus d'informations "pour réévaluer les perspectives en matière d'inflation et les mesures de politique économique requises". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La Bourse de New York est attendue en baisse lundi, avec Boeing progressant d'environ 3% en avant-bourse après l'annonce par Emirates d'une commande d'une valeur totale de 50 milliards de dollars au prix catalogue. VALEURS EN EUROPE Le laboratoire danois Novo Nordisk prend 2,9% après que des données ont montré que les bénéfices cardiaques de son traitement contre l'obésité Wegovy ne sont pas dus à une simple perte de poids, entraînant dans son sillage l'indice européen de la santé, qui est en hausse de 1,42%. Phoenix Group bondit de 5,4%, parmi les meilleures performances du Stoxx 600, après que l'assureur a relevé lundi ses prévisions de trésorerie pour l'ensemble de l'année. British Land prend 4%, la société immobilière ayant déclaré qu'elle s'attendait à une croissance annuelle des loyers dans le haut de la fourchette de ses prévisions précédentes. A Paris, Technip Energies recule de 2,2% après que Barclays a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer. Orpea recule de 10,4%, la plus forte baisse de l'indice SBF 120, le groupe d'Ehpad ayant annoncé une première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros. TAUX Les rendements obligataires de la zone euro sont stables lundi, en attendant les chiffres de l'inflation américaine et à d'autres données cette semaine. Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,691%, celui du taux à deux ans à 3,151%. Le dix ans américain évolue à 4,632%, et son équivalent à deux ans à 5,0496%. CHANGES Les échanges sur les marchés des devises ne montrent pas de direction marquée, les investisseurs demeurant attentistes avant la publication de nouvelles données économiques. Le dollar recule (-0,02%) face à un panier de devises de référence et l'euro perd pour sa part 0,05% à 1,0676 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole hésitent lundi sur fonds d'incertitudes concernant la demande aux États-Unis et en Chine, associées aux signaux mitigés de la Réserve fédérale américaine. Le Brent prend 0,21% à 81,6 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant 0,27% à 77,38 dollars CLc1. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)