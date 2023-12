Bourse : L'attentisme devrait se poursuivre en Europe avant l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) entame une réunion de deux jours de politique monétaire. La prise de risque devrait en outre être limitée alors que le Stoxx 600, qui a fini lundi en hausse de 0,3% à 473,70 points, est à un sommet de 22 mois et que Goldman Sachs prévoit que l'indice paneuropéen culminera à 500 points fin 2024. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, proche de son pic historique de 7.581,26 points, devrait gagner 0,15% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait prendre 0,1%. Le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,09%. La Fed rendra ses décisions mercredi après avoir pris connaissance à 13h30 GMT des prix à la consommation (CPI) pour le mois de novembre pour lequel le consensus Reuters prévoit une stagnation d'un mois sur l'autre et une décélération en rythme annuel à 3,1%. Le CPI de base, hors éléments volatils, est attendu respectivement à +0,3% et +4,0%. "Si le CPI de base atteint ou dépasse 4,2% sur un an, les traders sur les marchés actions se précipiteront probablement pour appuyer d'abord sur le bouton vente avant de se poser des questions par la suite", prédit Tony Sycamore, analyste marchés chez IG. "Si le CPI de base s'établit à 3,9% ou moins, ce serait le feu vert pour que les marchés boursiers prolongent leur rallye jusqu'à la fin de l'année", ajoute-t-il. Après la Fed, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) rendront leurs décisions jeudi et un statu quo sur les taux pour toutes ces banques centrales est attendu. Les principales inconnues pour les investisseurs portent sur le calendrier et le rythme de baisse des taux prévue en 2024, la plupart des banquiers centraux et certains économistes estimant que les marchés font preuve depuis novembre d'un optimisme exagéré quant à l'assouplissement attendu. Les banques centrales devraient également fournir des éléments sur l'évolution de la conjoncture alors que le marché table sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine. A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en légère hausse, suffisante pour clôturer à des plus hauts de l'année, les investisseurs étant de plus en plus persuadés que la Fed en a fini avec ses hausses de taux d'intérêt et qu'elle pourrait enclencher un cycle de baisses à partir du premier semestre de l'an prochain. L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 157,06 points, à 36.404,93 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,07 points, soit 0,39%, à 4.622,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 28,51 points (+0,20%) à 14.432,49 points. Aux valeurs, l'indice de Philadelphie des semi-conducteurs s'est élevé à un plus haut depuis janvier 2022 avec une hausse de 3,4%, porté par le bond de 9% de Broadcom, Citigroup ayant repris sa couverture sur le titre à "achat". Cigna, spécialiste de l'assurance santé, a pour sa part bondi de 16,68% après avoir renoncé à son projet d'acquisition d'Humana (-1,04%) et annoncé dimanche son intention de racheter pour 10 milliards de dollars supplémentaires de ses actions. Macy's s'est envolé de 19,4%. Selon une source, un consortium d'investisseurs emmené par Arkhouse Management et Brigade Capital a soumis une offre de 5,8 milliards de dollars pour retirer de la cote la chaîne de grands magasins. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,16% à 32.843,7 points, tandis que le Topix, plus large, a reflué de 0,23% à 2.353,16 points, à la clôture. La tendance positive a été portée par les valeurs liées aux semi-conducteurs comme Renesas Electronics (+4,37%) ou Screen Holdings (+3,06%). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,38% En Chine, le SSE Composite de Shanghai progresse de 0,27% et le CSI 300 s'octroie 0,13%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence L'euro grignote 0,06%, à 1,0767 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2576 dollar (+0,18%). Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts américains à dix ans se replie d'environ trois points de base, à 4,2082% alors que le Trésor doit céder ce mardi pour 21 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. PÉTROLE Le marché pétrolier progresse prudemment mardi avant les conclusions de la COP28, la publication des chiffres de l'inflation américaine et les décisions des banques centrales. Le Brent prend 0,76% à 76,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,86% à 71,93 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 10h00 Indice ZEW du sentiment des dec. 8,8 9,8 investisseurs USA 13h30 Prix à la consommation (CPI) nov. +0,0% +0,0% -sur un an +3,1% +3,2% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)