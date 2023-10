Bourse : Hésitation en vue en Europe entre l'économie et les tensions géopolitiques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Le rebond prudent entamé lundi par les principales Bourses européennes pourrait tourner court mardi alors que les investisseurs restent partagés entre les premiers bons résultats trimestriels des entreprises et les craintes d'une escalade du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,03% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait grignoter 0,03%. Le FTSE 100 à Londres devrait accuser un repli de -0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est, lui, attendu en baisse de 0,07%. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré lundi à la télévision publique que des actions "préventives" pourraient avoir lieu dans les prochaines heures alors qu'Israël a continué de pilonner la bande de Gaza et avertit l'Iran et le Hezbollah. Parallèlement, les efforts diplomatiques destinés à obtenir un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, semblent échoués pour le moment, malgré la médiation des Etats-Unis qui a alimenté un temps un optimisme prudent. Le président américain Joe Biden doit se rendre en Israël mercredi. Avec en outre l'attaque terroriste survenue à Bruxelles, où deux Suédois ont été tués lundi soir, la prise de risque sur les marchés financiers devrait être limitée. Une multitude de signes "favorables" provenant de la vigueur de la consommation américaine, de la croissance économique et des taux d'intérêt qui soutiennent les bénéfices des banques offrent cependant des motifs d'espoir, tempère Kerry Craig, stratège chez JPMorgan Asset Management. Après les publications trimestrielles, jugées positives, de JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, les banques Bank of America et Goldman Sachs Group sont notamment attendues ce mardi avant l'ouverture de la séance à Wall Street, tandis que dans l'aérien United Airlines ouvrira le bal après la clôture. Dans le secteur technologique, Tesla et Netflix sont attendus dans la semaine. Selon les données de LSEG, le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait progresser de 2,2% au troisième trimestre sur une base annuelle. Côté indicateurs économiques, le marché prendra connaissance à 09h00 de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne et à 12h30 GMT de la statistique des ventes au détail aux Etats-Unis. Mercredi seront publiés les ventes au détail chinoises et les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni avant le Livre beige de la Réserve fédérale américaine, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi portée par le début de la saison des résultats trimestriels, même si les investisseurs ont continué de surveiller les développements du conflit entre Israël et le Hamas. L'indice Dow Jones a gagné 0,93%, ou 314,25 points, à 33.984,54 points. Le S&P-500, plus large, a pris 45,85 points, soit 1,06%, à 4.373,63 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 160,75 points (1,20%) à 13.567,98 points. L'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est replié, tandis que tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert. Le Dow Jones a enregistré son plus fort pourcentage de hausse sur une journée depuis environ un mois. Côté valeurs, Lululemon Athletica a progressé de 10,3% pour atteindre un pic en près de deux ans alors que le fabricant canadien de vêtements sportifs va intégrer le S&P-500 cette semaine, en remplacement d'Activision Blizzard. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,2% à 32.040,29 points, les investisseurs ayant préféré se focaliser sur les résultats des entreprises et la résistance de l'économie américaine plutôt que sur les tensions au Proche-Orient. Le Topix, plus large, a pris 0,82% à 2.292,08 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,58%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grignote 0,09% et le CSI 300 progresse de 0,17%, malgré les incertitudes dans le secteur immobilier chinois. La totalité de la dette offshore de Country Garden sera considérée comme en défaut si le promoteur immobilier chinois ne parvient pas à payer un coupon de 15 millions de dollars ce mardi, date butoir de la période de grâce de 30 jours qui lui a été accordée. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend mardi environ cinq points de base, à 4,7542%, contre 4,629% vendredi. Le rendement du Bund allemand de même échéance avance de près de quatre points, à 2,815% après avoir pris cinq points lundi. Aux changes, le dollar repart à la hausse, de 0,10%, face à un panier de devises de référence, après avoir reflué lundi de 0,36%, les cambistes se montrant anxieux avec les tensions au Proche-Orient et à l'approche d'une intervention jeudi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. L'euro recule de 0,19%, à 1,0538 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2185 dollar, en repli de 0,25%. La monnaie israélienne, elle, s'est affaiblie à plus de quatre shekels pour un dollar, une première depuis 2015. PÉTROLE Le marché pétrolier est globalement stable, après avoir reflué de plus d'un dollar lundi, des sources ayant rapporté que les Etats-Unis devraient assouplir leurs sanctions sur les exportations de brut vénézuélien. Le Brent avance de 0,08% à 89,72 dollars le baril, mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,1% à 86,57 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)