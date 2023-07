Bourse : Hésitation en vue en Europe avec des résultats et avant la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise à l'ouverture mardi à l'entame d'une réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant la publication des résultats trimestriels de deux géants des nouvelles technologies, Alphabet et Microsoft. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,09% à l'ouverture, le Dax à Francfort grignoter 0,08% et le FTSE 100 à Londres 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,18%. Une ultime hausse de 25 points de base des taux de la Fed, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, est attendue mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours et les investisseurs veulent croire que le cycle de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, touchera également bientôt à sa fin, le pic des taux en zone euro étant évalué à 4%, contre 3,5% actuellement. En attendant, le marché suivra ce mardi deux indicateurs de confiance en Allemagne et aux Etats-Unis. Côté micro-économie, la semaine est riche en résultats d'entreprises, notamment dans l'aéronautique (Airbus, Boeing), le luxe (Hermès, L'Oréal, LVMH), la banque (BNP Paribas, Deutsche Bank, LLoyds), l'énergie (TotalEnergies, Shell, Centrica ), la pharmacie (Sanofi, GSK, AstraZeneca), l'automobile (Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen), la distribution (Carrefour), la construction (Bouygues, Vinci) ou encore les biens de consommation courante (Danone, Unilever, Reckitt Benckiser). Mais ce sont surtout les publications d'Alphabet et de Microsoft mardi soir, puis celles de Meta Platforms mercredi soir, qui pèseront sur les indices, après la déception liée aux résultats de Netflix et Tesla la semaine dernière. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, sensibles aux variations sur les taux d'intérêt, a gagné 41% depuis le début de l'année, surperformant les autres indices de Wall Street. "Comme les réunions de la Fed cette semaine tombent au milieu d'une forêt de résultats, les investisseurs sur les marchés d'actions auront d'importantes évaluations à arbitrer dans leur portefeuille. Donc une déclaration restrictive de la Fed pourrait ne pas avoir d'impact direct sur le cours des actions si les bénéfices sont suffisamment bons", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi portée par des secteurs autres que les technologies en amont des résultats trimestriels. L'indice Dow Jones a gagné 0,52%, ou 183,55 points, à 35.411,24 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,30 points, soit 0,40%, à 4.554,64 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 26,06 points (0,19%) à 14.058,87 points. Le Dow Jones a terminé dans le vert pour une onzième séance consécutive, une série inédite depuis février 2017, dans le sillage notamment de Chevron qui a fait état au cours du week-end de résultats préliminaires supérieurs aux attentes pour le trimestre. S'agissant des résultats trimestriels des entreprises du S&P-500, une baisse de 7,9% est attendue, selon des données Refinitiv arrêtées vendredi. Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels l'énergie. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 0,06% à 32.682,51 points, tandis que le Topix, plus large, a pris 0,18% à 2.285,38 points. La tendance a été prudente à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) rebondit de 1,5%, s'acheminant vers une clôture positive après six séances de repli, les principaux dirigeants chinois s'étant engagés lundi à renforcer le soutien à l'économie. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 2,04% et le CSI 300 gagne 2,77%. CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,18% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui s'affiche à 1,1086 dollar (+0,22%). La monnaie unique européenne a touché lundi un creux de deux semaines à 1,1059 dollar après la publication des indices PMI qui ont montré un ralentissement plus marqué que prévu de l'activité en juillet. Le yuan chinois offshore s'est renforcé de 0,4% à 7,1573 pour un dollar après les promesses de stimulus des autorités. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend environ trois points de base, à 3,8864%. Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de près de cinq points, à 2,439%. PÉTROLE Le marché pétrolier progresse pour la troisième séance d'affilée après les engagements de la Chine: le Brent gagne 0,34% à 83,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,38% à 79,04 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)