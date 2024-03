Bourse : Hausse timide en Europe avant l'inflation et les PMI

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse vendredi en matinée après le record de l'indice Nasdaq la veille à Wall Street alors que les investisseurs se montrent optimistes sur le reflux des pressions inflationnistes, ce qui pourrait influer sur le calendrier de la baisse attendue des taux directeurs. À Paris, vers 07h30 GMT, le CAC 40 grignote 0,06% à 7.932,45 points, se rapprochant un peu plus du seuil symbolique des 8.000 points. À Francfort, le Dax, monté la veille à un sommet sans précédent à 17.742,48 points, s'octroie 0,67%. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,61%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,34%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stagnation pour le Dow Jones, une hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert, tiré par un indice d'inflation PCE aux Etats-Unis conforme aux attentes pour le mois de février. A lire aussi... Les indices définitifs de l'activité dans le secteur manufacturier en zone euro pour le mois de février sont attendus dans la matinée dans l'espoir qu'ils confirment le redressement observé en première estimation alors que l'économie du bloc a enregistré une croissance nulle au quatrième trimestre. Le marché prendra également connaissance des chiffres préliminaires de l'inflation en zone euro où un ralentissement est attendu, ce qui pourrait mettre la pression sur les banques centrales pour qu'elles assouplissent rapidement leur politique monétaire. La tendance positive en Europe est portée notamment par les nouvelles technologies (+0,59%) dans le sillage du record du Nasdaq et de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Dans les valeurs individuelles, Valeo, qui a ses présenté ses objectifs pour 2025, avance de 1,86% après une marge opérationnelle meilleure que prévu. L'équipementier automobile profite également de la progression en février des immatriculations de voitures neuves en France. Stellantis et Renault gagnent respectivement 0,91% et 1,37%. Côté baisse, Vallourec chute de 4,98%, le fabricant de tubes en acier sans soudures ayant fait état d'un repli de son bénéfice trimestriel, tandis que Saint-Gobain cède 1,91% après la présentation de ses résultats annuels marqués par une baisse de 6,4% du chiffre d'affaires. Ailleurs en Europe, Daimler Truck bondit de 12,23% à la faveur d'un bénéfice annuel supérieur aux attentes et d'une hausse du dividende versé aux actionnaires. Le groupe de défense italien Leonardo (+3,16%), qui a légèrement dépassé jeudi ses objectifs de commandes, de flux de trésorerie et d'endettement pour 2023, est recherché. Pearson avance de 3,16% après avoir publié pour 2023 un bénéfice d'exploitation en hausse de 31% et en ligne avec les attentes, dans un contexte de forte demande de cours d'anglais. Le groupe suisse de logistique Kuehne Und Nagel plonge de 11,39% après un bénéfice d'exploitation annuel en baisse de 49%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)