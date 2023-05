Bourse : Hausse timide des actions après l'accord provisoire sur le plafond de la dette US

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ouvertes ce lundi sont en légère hausse en début de séance, après qu'un accord provisoire a été trouvé au cours du week-end aux Etats-Unis sur le plafond de la dette. À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 7.335,13 points vers 07h40 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,08%. La Bourse de Londres est fermée, la journée étant férié au Royaume-Uni pour le "Spring Bank Holiday". Les investisseurs américains sont eux aussi en week-end prolongé, pour le "Memorial Day". Après des semaines de négociations, le président américain Joe Biden a annoncé dimanche avoir finalisé un accord budgétaire avec le "speaker" de la Chambre des représentants afin de suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette publique, indiquant qu'un texte était prêt à être soumis au vote du Congrès. "Les marchés font comme si l'accord allait être adopté mais s'il n'est pas adopté (...) en particulier avant la 'date X' (le jour où le gouvernement ne pourra plus honorer ses factures et estimé au 5 juin par le Trésor, NDLR) alors le rallye que nous avons vu en fin de semaine dernière et en ce début de journée donnera un énorme repli", a déclaré Khoon Goh, directeur d'études sur l'Asie chez ANZ. En parallèle des tractations qui vont de se jouer au Congrès, les investisseurs seront attentifs cette semaine à plusieurs indicateurs de premier plan qui pourraient influencer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, le nombre d'offres d'emploi en avril et le rapport officiel sur l'emploi en mai seront publiés mercredi et vendredi respectivement. En zone euro, la première estimation de l'inflation de mai est attendue jeudi. Du côté des valeurs, le groupe immobilier suédois SBB (+9,04%) est en tête du Stoxx 600 après avoir annoncé une extension de sa revue stratégique en cours, incluant une vente potentielle de la société, de segments d'activité ou d'actifs. (Laetitia Volga, édité par Claude Chendjou)