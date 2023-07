Bourse : Hausse prudente en vue en Europe avant les PMI

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note légèrement positive lundi pour la première séance du troisième trimestre dans la continuité des trois mois précédents où ont dominé les interrogations sur l'inflation, les taux d'intérêt et la conjoncture économique. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,28% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,30% et le FTSE 100 à Londres 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,34%. En Europe, où l'indice Stoxx 600 a gagné 0,9% sur l'ensemble du deuxième trimestre, les investisseurs ont clos vendredi la semaine, le mois et le trimestre en saluant un indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis ressorti en net ralentissement sur un an (+3,8%). Parallèlement, l'économie américaine a affiché une résistance plus forte que prévu, ce qui a contribué à éloigner le spectre d'une récession brutale. Le marché suivra à cet égard à 14h00 GMT l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juin, tandis qu'en Europe seront publiés à partir de 06h45 GMT les indices PMI mensuels du secteur. En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a montré que l'activité a ralenti en juin, à 50,5 contre 50,9 en mai, ce qui alimente l'espoir de nouvelles mesures de relance économique de la part de Pékin. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi à la faveur d'une inflation ayant montré des signes de ralentissement, ce qui a entraîné une baisse des rendements obligataires et une hausse des titres technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,84% à 34.407,60 points, le Standard & Poor's 500 1,23% à 4.450,38 points et le Nasdaq Composite 1,45% à 13.787,92 points. Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, ce dernier indice, à forte composante technologique, a affiché sa plus forte progression en 40 ans pour un premier semestre. La capitalisation boursière d'Apple, de son côté, a de nouveau franchi la barre des 3.000 milliards de dollars vendredi, les investisseurs comptant sur la capacité du géant américain à accroître son chiffre d'affaires tout en explorant de nouveaux marchés comme la réalité virtuelle. En dehors des valeurs technologiques, Nike a reculé de 2,65% après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieur aux attentes, tandis que le croisiériste Carnival a bondi de 9,73% grâce au relèvement de la recommandation de Jefferies à "acheter". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,64% à 33.734,69 points et le Topix, plus large, prend 1,38% à 2.320,07 points à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,8%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 1,17% et le CSI 300 gagne 1,1%. CHANGES/TAUX Le dollar est stable (-0,05%) face à un panier de devises de référence après avoir perdu 0,4% vendredi à la suite de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. La monnaie japonaise se négocie à 144,45 yens pour un dollar pour la première séance du second semestre après avoir reflué de 9% sur les six premiers mois de l'année. Le marché spécule sur une éventuelle intervention des autorités japonaises si le seuil des 145 est durablement franchi. L'euro s'affiche à 1,0914 dollar (+0,04%) et la livre sterling à 1,2702 dollar (+0,08%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est globalement stable, à 3,831%, après avoir perdu plus de quatre points de base vendredi. PÉTROLE Le marché pétrolier recule légèrement en raison des inquiétudes sur la demande, notamment chinoise, à la suite de la publication de l'indice PMI de Caixin: le Brent perd 0,09% à 75,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,14% à 70,54 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)