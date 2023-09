Bourse : Hausse prudente en vue en Europe avant la BCE et l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues lundi en hausse prudente à l'entame d'une semaine qui sera marquée par les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et les chiffres de l'inflation américaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,33% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,28% et le FTSE 100 à Londres 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,33%. Après les tumultes de la semaine écoulée liée au retour du risque inflationniste et aux incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt, les investisseurs attendent mercredi les données du mois d'août sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis et jeudi les annonces de politique monétaire de la BCE. Le consensus Reuters prévoit une réaccélération du CPI américain en août à 0,6% d'un mois sur l'autre (contre +0,2% en juillet) et une hausse de 3,6% sur un an (contre +3,2% le mois précédent). Le marché se montre néanmoins optimiste depuis vendredi dans l'espoir que la Réserve fédérale américaine (Fed) en a fini avec son cycle de resserrement monétaire. La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed est de 93% pour la réunion du 20 septembre, mais pour la réunion de novembre cette probabilité descend à 53%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Quant à la Banque centrale européenne, l'enquête Reuters prévoit que la BCE opte pour une pause le 14 septembre, mais les économistes se montrent très divisés pour la suite. Côté indicateurs économiques du jour, les investisseurs prendront connaissance à 09h00 GMT des prévisions économiques de la Commission européenne. A WALL STREET Wall Street a terminé en petite hausse vendredi, soutenue par les titres technologiques qui ont permis au Nasdaq de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse. L'indice Dow Jones a gagné 0,22%, ou 75,86 points, à 34 576,59 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,35 points, ou 0,14%, à 4.457,49 Le Nasdaq Composite a progressé de 12,69 points (0,09%) à 13 761,53 points. Sur la semaine écoulée, le S&P affiche une baisse de 1,29%, le Dow Jones de 0,75% et le Nasdaq de 1,93%. La hausse des valeurs technologiques a été favorisée par la baisse des rendements des bons du Trésor. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en recul de 0,43% à 32.467,76 points, tandis que le Topix, plus large, a grappillé 0,06% à 2.360,48 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit de 0,3%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,82% et le CSI 300 perd 0,72%, les investisseurs chinois ayant cédé leurs actions dans l'immobilier, restant peu convaincus par les efforts des autorités pour relancer l'activité dans le secteur. L'indice des promoteurs immobiliers sur le Hang Seng à Hong Kong recule ainsi de près de 4% et l'indice de l'immobilier en Chine continentale reflue de 3,24%. "Il faut que le marché de l'immobilier se stabilise d'abord pour qu'un quelconque rebond économique significatif se produise en Chine", note David Chao, stratège marchés Asie-Pacifique chez Invesco. Le marché est également affecté par la chute du géant du commerce électronique Alibaba Group (-4,4%) après l'annonce surprise du départ de son ancien directeur général Daniel Zhang de la branche "cloud" (informatique dématérialisée) du groupe. Cette division, numéro un sur le marché chinois, doit être scindée l'an prochain d'Alibaba. CHANGES Le dollar, qui a enregistré la semaine dernière sa huitième hausse hebdomadaire d'affilée, la plus longue série en ce sens depuis 2014, recule légèrement (-0,19%) face à un panier de devises de référence. La monnaie japonaise se raffermit, d'environ 1% à 146,37 yens pour un dollar, soutenue par les propos durant le week-end du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ). Kazuo Ueda a déclaré que la banque centrale japonaise pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lorsque l'objectif d'inflation de 2% serait en vue, selon le journal Yomiuri. L'euro se négocie à 1,0724 dollar (+0,23%). TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat japonais à dix ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis près de dix ans en réaction aux dernières déclarations de Kazuo Ueda. Le taux du JGB à dix ans a ainsi bondi de 5,5 points de base, à 0,7%, au plus haut depuis janvier 2014. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse, prenant près de quatre points, à 4,296%. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,639%, également en hausse d'environ quatre points. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par les inquiétudes sur l'économie chinoise mais le baril de Brent se maintient au-dessus de 90 dollars. Dans les premiers échanges, le Brent cède 0,21% à 90,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,56% à 87,02 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)