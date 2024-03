Bourse : Hausse prudente en vue en Europe avant l'inflation et les PMI

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs ayant digéré les dernières données sur l'évolution de la dynamique des prix aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens qui montrent globalement un ralentissement des pressions inflationnistes. Les échanges devraient cependant être prudents, la journée étant riche en indicateurs macroéconomiques avec notamment des données sur l'activité manufacturière et l'inflation en zone euro. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a inscrit jeudi en séance un record à 7.977,68 points, devrait gagner 0,40% à l'ouverture. Le Dax à Francfort, lui aussi monté la veille à un sommet sans précédent à 17.742,48 points, pourrait avancer de 0,38%. Le FTSE 100 à Londres est attendu en hausse 0,67%. L'indice EuroStoxx 50 devrait progresser de 0,49%. A lire aussi... Après la publication jeudi de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis et des prix à la consommation en Allemagne, en Espagne et en France, le marché prendra connaissance ce vendredi à 10h00 GMT de la statistique de l'évolution des prix à la consommation dans l'ensemble de la zone euro. Les investisseurs espèrent que cette statistique confirmera la décrue de l'inflation et le prochain assouplissement des politiques monétaires. Outre l'inflation, les indices d'activité dans le secteur manufacturier en zone euro et aux Etats-Unis pour le mois de février seront également à surveiller alors que la crainte d'une récession sur le Vieux continent reste vivace. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que les données sur l'inflation et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont alimenté les attentes concernant le calendrier de la baisse de taux de la banque centrale. Les traders anticipent désormais une première baisse des taux de la Fed au mois de juin, selon le baromètre FedWatch de CME Group. L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 47,37 points, à 38.996,39 points. Le S&P-500, plus large, a pris 26,51 points, soit 0,52%, à 5.096,27 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 144,18 points (0,90%) à 16.091,922 points, clôturant au-dessus de son record du 21 novembre 2021, qui était de 16.057.44 points. Les trois indices ont enregistré en février un quatrième gain mensuel consécutif, respectivement de 2,22%, 5,17% et 6,12%. Aux valeurs, Snowflake a reculé de 18,13% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires produit inférieur aux attentes de Wall Street. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,9% à 39.910,82 points, après avoir touché en séance un nouveau plus haut historique à 39.990,23 points. L'indice, qui a gagné sur le mois écoulé 7,9%, s'est inscrit dans les pas de Wall Street où les investisseurs ont salué un indicateur d'inflation conforme aux attentes. Le Topix, plus large, a pris 1,26% à 2.709,42 points à la clôture. Côté indicateur économique, l'activité manufacturière au Japon a enregistré en février son rythme de contraction le plus rapide depuis plus de trois ans et demi, à 47,2, selon une enquête menée auprès du secteur privé, le ralentissement de la demande ayant aggravé les perspectives économiques. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule cependant de 0,1%, pénalisé par l'indice Hang Seng index à Hong Kong, en repli de 0,2%. Le MSCI s'achemine vers une perte hebdomadaire de 1%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai avance de 0,27% et le CSI 300 progresse de 0,49%, les investisseurs étant essentiellement à l'affût de nouvelles mesures de relance qui pourraient être annoncées par les autorités la semaine prochaine. L'activité manufacturière en Chine a baissé en février pour un cinquième mois consécutif, à 49,1, après 49,2 en janvier, montre l'enquête officielle du Bureau national des statistiques (BNS) publiée vendredi. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar est stable (+0,01%) face à un panier de devises de référence après une séance volatile. L'euro grignote 0,06%, à 1,0809 dollar, et la livre sterling s'échange à 1,2625 dollar (+0,02%). Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,2542%, après un recul de quatre points la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier monte dans l'attente de la publication de la décision de l'Opep+ en matière de quotas de production: le Brent avance de 0,46% à 82,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,40% à 78,57 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice S&P Global/HCOB février 46,8 46,8* manufacturier (définitif) DE 08h55 Indice S&P Global/HCOB février 42,3 42,3* manufacturier (définitif) EZ 09h00 Indice S&P Global/HCOB février 46,1 46,1* manufacturier (définitif) GB 09h30 Indice S&P Global/CIPS février 47,1 47,1* manufacturier (définitif) EZ 10h00 Inflation sur un février 2,5% 2,8% an(préliminaire) EZ 10h00 Taux de chômage janvier 6,4% 6,4% USA 15h00 ISM manufacturier février 49,5 49,1 USA 15h00 Moral des ménages de février 79,6 79,6* l'Université du Michigan (définitif) *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)