Bourse : Hausse prudente en vue en Europe après les "minutes" de la Fed

Bourse : Hausse prudente en vue en Europe après les "minutes" de la Fed













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, après leur net repli de la veille et alors que la publication des "minutes" de la Réserve fédérale (Fed) n'a pas offert les indications espérées sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis en 2024. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,07% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,07% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,17% pour le Stoxx 600. Selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les responsables de la banque centrale semblent de plus en plus convaincus que l'inflation est passée sous contrôle, avec des risques de hausse moins importants, et ont exprimé leur préoccupation croissante à propos des potentiels dégâts économiques d'une politique monétaire "excessivement restrictive". Ces "minutes" ont livré toutefois peu d'éclairage sur le calendrier de baisse des taux que pourrait suivre la Fed, dont les responsables ont noté un "degré inhabituellement élevé d'incertitude" pour l'horizon économique. Selon Quincy Krosby, responsable de la stratégie chez LPL Financial, ce compte-rendu souligne une trajectoire de politique monétaire "incertaine", ce qui suggère que les anticipations pour une première baisse des taux en mars pourraient devoir être revues à la baisse. Selon le baromètre CME FedWatch, le marché table désormais sur une probabilité à 70% d'une baisse des taux en mars, contre 90% il y a une semaine. Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis. Avant cela, sont attendus ce jeudi le rapport du cabinet ADP sur le marché du travail et l'indice ISM composite pour décembre. En Europe, une nouvelle salve de PMI pour le même mois animera les échanges dans la matinée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, les investisseurs ayant privilégié une prise de bénéfices après une fin d'année 2023 solide, tandis que la publication dans l'après-midi des "minutes" de la Fed n'a pas modifié la tendance. L'indice Dow Jones a cédé 0,76% à 37.430,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,80%, à 4.704,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté 1,18% à 14.592,21 points. EN ASIE Pour sa première séance de l'année, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,53% après les séismes qui ont fait au moins 81 morts dans l'ouest du Japon il y a près de 72 heures. L'indice a toutefois terminé loin de son plus bas du jour après avoir perdu jusqu'à 2,3% en séance. Les groupes énergétiques qui exploitent des centrales nucléaires, comme Hokuriku Electric (-2,22%) et Tokyo Electric Power Holdings (+2,23%) ont chuté avant d'effacer une partie ou totalité de leurs pertes. A l'inverse, le secteur de la construction a grimpé. Les Bourses chinoises reculent en dépit d'un indicateur PMI Caixan sur les services plutôt encourageant. Le CSI 300 abandonne 1,19% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,69%. A Hong Kong, le Hang Seng recule de 0,42%. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans progresse légèrement à 3,9123% après avoir dépassé brièvement 4% la veille. De son côté, le dollar est stable face à un panier de devises de référence après avoir atteint mercredi un pic de trois semaines. L'euro avance de 0,1% face au dollar, à 1,0933. PÉTROLE Les cours du brut restent soutenus par les craintes de perturbation de la production au Moyen-Orient dans le sillage de conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le baril de Brent avance de 0,75% à 78,84dollars et celui du brut léger américain (WTI) progresse de 0,96% à 73,4 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Ankur Banerjee à Singapour, édité par Nicolas Delame)