Bourse : Hausse en Europe avec la Chine avant d'importants indicateurs

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi en matinée, tirées par l'annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie en Chine, dans l'attente de la publication en milieu de semaine d'importants indicateurs en Europe et aux Etats-Unis, comme l'inflation, les PMI d'activité et l'emploi. À Paris, le CAC 40 prend 0,77% à 7.285,16 points vers 08h05 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,62%. La Bourse de Londres, elle, est fermée en raison du Summer bank holiday. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,8%, le FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,59%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,20% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq après une séance volatile vendredi, marquée par de nouvelles déclarations de Jerome Powell. Le président de la Fed a déclaré à l'ouverture du symposium annuel de Jackson Hole que les pressions inflationnistes s'atténuaient mais que la banque centrale n'en avait pas pour autant fini avec la remontée des taux d'intérêt et continuerait de surveiller les données disponibles. Les indices mensuels d'activité et le rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois d'août sont notamment attendus cette semaine. En attendant, l'heure est à l'optimisme alors que la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, est arrivée dimanche à Pékin pour renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Les autorités chinoises ont par ailleurs annoncé dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels. En Bourse, les valeurs européennes du luxe, exposées à la Chine, comme LVMH, Kering et Hermès avancent respectivement de 0,73%, 1,12% et 1,0%. Le compartiment européen de l'automobile et celui de l'industrie progressent respectivement de 0,62% et de 0,75%. Dans les autres secteurs, l'action Casino s'adjuge 9,15%, le distributeur ayant annoncé vendredi que le président du Tribunal de commerce de Paris a suspendu provisoirement toute obligation de paiement au titre des obligations émises par le groupe. Valneva prend 2,40% à la faveur de résultats cliniques positifs pour son candidat vaccin contre le chikungunya. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)