Bourse : Hausse en Europe avant la BCE et des indicateurs économiques

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi en matinée en attendant les prévisions économiques de la Commission européenne alors que la semaine sera marquée par les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et les chiffres de l'inflation américaine. À Paris, le CAC 40 prend 0,96% à 7.310,50 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,90% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,68%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,86% et le FTSEurofirst 300 de 0,90%. Le Stoxx 600, qui a perdu la semaine dernière près de 1%, avance de 0,87%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse de 0,34% pour le Dow Jones, de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq après une séance de vendredi soutenue par les titres technologiques à la faveur d'une baisse des rendements des bons du Trésor américain. A neuf jours des décisions de politique monétaire de Réserve fédérale américaine (Fed), le marché table avec une probabilité de 93% sur une pause sur les taux, mais l'horizon est plus incertain pour la réunion de novembre, montre le baromètre Fedwatch de CME Group. En zone euro, l'enquête Reuters prévoit que la BCE opte elle aussi pour une pause sur ses taux le 14 septembre, tandis que les économistes se montrent très divisés pour la suite. Avant ces décisions de politique monétaire, les investisseurs auront pris connaissance ce lundi à 9h00 GMT des dernières prévisions économiques en Europe et des chiffres de l'inflation en août aux Etats-Unis (mercredi), dont le consensus Reuters prévoit une décélération des prix à la consommation de base (core CPI) de 4,3% sur un an. En Bourse, la tendance positive en Europe est tirée par le compartiment des ressources de base (+2,76%) dans le sillage de la hausse des cours des métaux, les investisseurs pariant sur une amélioration de la demande en Chine, malgré la conjoncture morose actuelle, notamment dans le secteur de l'immobilier chinois. L'indice de l'immobilier en Europe de son côté gagne 1,12% à la faveur de l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt. Celui des nouvelles technologies prend 0,52% dans le sillage du Nasdaq qui a rebondi après quatre séances consécutives de baisse. Les gains sont toutefois limités par le plongeon d'Alibaba qui a surpris les marchés en annonçant le départ de son ancien directeur général Daniel Zhang de la division stratégique "cloud" qui doit être scindée du groupe l'an prochain. Dans le reste de l'actualité des sociétés cotées, Covestro prend 3,69% après l'annonce de discussions formelles avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en vue du rachat du groupe allemand pour 12 milliards de dollars. A Paris, JCDecaux bondit de 8,41% à la faveur du relèvement du conseil d'Oddo BHF à "superformance" sur la valeur, tandis que Legrand perd 1,76% après l'abaissement de la recommandation de Citigroup à "vendre" sur le titre. Société générale gagne 1,66% après le lancement d'un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros avec Brookfield. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)