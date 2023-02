Bourse : Hausse en Europe après la Fed et avant la BCE et la BoE

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street qui a bénéficié des déclarations jugées accommodantes du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui devrait favoriser la prise de risque avant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE). Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,66% pour le CAC 40 à Paris, de 0,65% pour le Dax à Francfort, de 0,47% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,72% pour l'EuroStoxx 50. La Fed a décidé mercredi soir, comme prévu, de relever l'objectif de taux des fonds fédéraux, d'un quart de point, à 4,50%-4,75%, tout en laissant entendre que de nouvelles hausses des coûts du crédit étaient à prévoir. Son président, Jerome Powell, a toutefois estimé possible de revenir à une inflation à 2% sans provoquer un ralentissement marqué de l'économie, ajoutant que la banque centrale américaine pourrait n'être qu'à deux ou trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif. Il a en outre souligné que le processus de "désinflation" avait commencé, ce qui a tiré nettement les indices boursiers américains en clôture. En Europe, le communiqué de politique monétaire de la BCE est attendu à 13h15 GMT et celui de la BoE à 12h00 GMT. Selon un consensus largement partagé par les experts, les deux banques centrales devraient opter pour un relèvement limité des taux de 50 points de base, à respectivement 2,5% et 4% alors que l'inflation en zone euro a encore ralenti en janvier, à 8,5%. Des incertitudes demeurent toutefois sur la trajectoire future des taux. Les marchés évaluent le pic du coût du crédit en zone euro à 3,5% et au Royaume-Uni à 4,5%, ce qui implique de nouveaux tours de vis monétaire au risque d'une récession économique sévère dans la région. Comme dans les séances précédentes, une nouvelle série de résultats de sociétés devrait également animer les échanges, notamment dans le compartiment technologique avec Meta Platforms, qui bondit de 19% dans les transactions hors séance après l'annonce d'un contrôle plus strict de ses coûts et d'une prévision de hausse de son chiffre d'affaires sur le trimestre en cours. Apple, Alphabet, Amazon et Qualcomm doivent publier leurs comptes trimestriels après la clôture. Dans le secteur pharmaceutique, Merck & Co, Bristol Myers Squibb et Eli Lilly sont attendus avant l'ouverture de la séance à New York. En Europe, Dassault Systèmes, Publicis, Infineon, Shell ou encore Deutsche Bank sont également à l'agenda. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi avec l'adoption par la Fed d'une politique monétaire moins agressive dans sa lutte contre l'inflation. L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 6,92 points, à 34.092,96 points. Le S&P-500, plus large, a pris 42,61 points, soit 1,05%, à 4.119,21 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 231,77 points (+2,00%) à 11.816,32 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,2% à 27 402,05 points, tiré par les valeurs technologiques, tandis que le Topix, plus large, a reculé de 0,36% à 1 965,17 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a grappillé 0,02%, tandis que le CSI 300 a cédé 0,35% dans une séance volatile. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable jeudi, à 3,41%, après avoir reflué de plus de 12 points de base la veille en réaction aux annonces de la Fed. Son équivalent allemand de même échéance recule jeudi de cinq points, à 2,24%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar reflue de 0,19% face à un panier de devises internationales, après avoir touché mercredi en séance un nouveau creux de neuf mois, à 100,8 points. L'euro en profite pour remonter à un sommet d'environ dix mois, à 1,0995 dollar, avant les annonces de la BCE. La livre sterling, pour sa part, se négocie à 1,2376 dollar, dans l'attente des décisions de la BoE. PÉTROLE Les cours pétroliers montent avec le reflux du dollar et la décision de l'Opep+ de ne pas modifier ses quotas de production. Le Brent prend 0,41% à 83,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,48% à 76,78 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)