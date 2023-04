Bourse : Faibles variations sur les actions malgré de bons indices PMI en Europe

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue stable vendredi et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations à mi-parcours après la publication de solides indices PMI d'activité en Europe qui ne parviennent pas à prendre le pas sur une semaine marquée par des résultats contrastés d'entreprises, des données macroéconomiques mitigées et des interrogations sur la trajectoire des taux des banques centrales. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,07% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,4% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 cède 0,06% à 7.534,32 vers 11h55 GMT après avoir inscrit un nouveau record à 7.561,58 points. À Francfort, le Dax recule plus nettement, de 0,29%. A Londres, le FTSE se distingue avec un gain de 0,17%, l'indice de confiance des consommateurs britanniques, mesuré par GfK, étant à son plus haut niveau depuis février 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,09%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,18% et le Stoxx 600 de 0,14%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné à ce stade 0,20%, cinquième semaine consécutive dans le vert, tandis que le Stoxx 600 pourrait finir stable. La tendance pourrait toutefois évoluer d'ici la clôture, la journée étant celle des "trois sorcières", correspondant à l'expiration de produits dérivés, ce qui entraîne généralement une certaine volatilité sur les marchés financiers. Dans les indicateurs du jour, la croissance du secteur privé en zone euro a atteint en avril un plus haut depuis près d'un an avec un indice PMI "flash" composite à 54,4, tandis qu'au Royaume-Uni, elle a accéléré à 53,9 après 52,2 en mars. Cela ne suffit pas à dissiper les craintes d'un ralentissement économique alors que les investisseurs attendent à 13h45 GMT des indicateurs PMI aux Etats-Unis après des statistiques publiées la veille (Conference Board, Indice d'activité "Philly Fed") qui ont montré un risque accru de récession dans la première économie mondiale. "Le récit principal est que la récession arrive mais qu'elle prend son temps", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Selon lui, une récession est probable aux Etats-Unis à la fin du troisième trimestre ou au cours du quatrième trimestre, tandis que le consensus sur les perspectives en Europe est trop pessimiste à court terme et trop optimiste à plus long terme. La semaine prochaine seront publiées des données sur le produit intérieur brut (PIB) et un indicateur d'inflation aux Etats-Unis avant les réunions en mai de la Réserve fédérale (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE). Une hausse des taux d'au moins 25 points de base est attendue le mois prochain de la part de chacune de ces banques centrales. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Procter & Gamble gagne 1% en avant-Bourse après le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires annuel. VALEURS EN EUROPE Le secteur de la santé en Europe (+1,1%), meilleure performance du Stoxx 600, offre du soutien aux indices avec notamment EssilorLuxottica qui bondit de 6,44% à la faveur d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes. Le compartiment des ressources de base (-3,09%), à l'opposé, accuse la plus forte baisse sectorielle, pénalisé notamment par le repli des cours du cuivre, dans un contexte de craintes sur la demande. Dans le reste de l'actualité des sociétés, l'éditeur allemand de logiciels SAP prend 1,61% après une hausse de 10% de son chiffre d'affaires trimestriel, supérieure aux attentes, tandis que Salvatore Ferragammo recule de 5,87% après des ventes trimestrielles en baisse. CHANGES Le dollar est stable (-0,05%) face à un panier de devises de référence mais s'achemine vers son premier gain hebdomadaire (+0,4%) en près de deux mois. L'euro s'affiche à 1,0977 dollar (+0,09%). TAUX Les rendements des emprunts d'Etat en Europe sont en légère hausse après les données macroéconomiques du jour: le dix allemand s'affiche à 2,468% et devrait gagner sur l'ensemble de la semaine environ deux points de base après avoir pris 25 points la semaine dernière. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance est stable à 3,5318%. PÉTROLE Le marché pétrolier se dirige vers une perte d'environ 6% sur l'ensemble de la semaine sur fond d'incertitudes économiques. Vers 12H00 GMT ,le Brent gagne cependant 0,22% à 81,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,25% à 77,56 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)