Bourse : Faibles variations en vue en Europe avant la Fed

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi alors que la Réserve fédérale américaine doit rendre dans la soirée ses décisions de politique monétaire. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a inscrit mardi un record à historique à plus 7.582 points, devrait perdre 0,08% à l'ouverture mercredi. Le Dax à Francfort, qui a lui aussi touché la veille en séance un sommet sans précédent à 16.837 points, pourrait refluer de 0,01%. Le FTSE 100 à Londres, en revanche, devrait avancer de 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 est, lui, attendu en progression de 0,02%. La Fed publiera à 19h00 GMT un communiqué de politique monétaire à l'issue de deux jours du FOMC, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au ton employé par ce dernier afin de décéler des signes sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire à long terme des taux d'intérêt alors qu'un nouveau statu quo sur les coûts d'emprunt pour cette réunion ne fait guère l'objet de doutes. La Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque de Norgève (Norges Bank) doivent de leur côté rendrent leurs décisions monétaires respectives jeudi. Côté indicateurs économiques, après les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publiés mardi, qui ne plaident pas pour une baisse rapide des taux de la Fed au début de l'année prochaine, l'attention portera ce mercredi sur les prix à la production (PPI). Le consensus Reuters prévoit un rebond de 0,1% sur un mois mais une décélération à 1,0% sur un an. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, pour atteindre un pic en 2023, après des données sur l'inflation n'ayant pas chamboulé les attentes concernant le calendrier potentiel d'une baisse des taux de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, ou 173,01 points, à 36.577,94 points. Le S&P-500, plus large, a pris 21,26 points, soit 0,46%, à 4.643,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 100,91 points (+0,70%) à 14.533,40 points. Avec leur hausse du jour, les principaux indices de Wall Street ont grimpé à des records depuis le premier trimestre 2022. D'après le rapport communiqué dans la journée par le département américain du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a enregistré en novembre une croissance de 3,1% en rythme annuel, conforme aux attentes des analystes, dans un contexte de baisse des prix du carburant mais de hausse des loyers aux Etats-Unis. En rythme mensuel, les prix à la consommation ont progressé de 0,1%, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'ils restent stables. Si les marchés ont récemment commencé à miser sur une baisse des taux de la Fed dès mars prochain, les traders ont revu leurs prévisions et visent désormais une première baisse en mai. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a décliné de 1,35% sous l'effet du recul des prix du pétrole, marquant la plus forte baisse de la séance. Les technologies, en revanche, ont atteint un pic inédit après avoir enregistré une quatrième hausse consécutive. Côté valeurs, à noter le repli de 0,58% d'Alphabet au lendemain de la défaite de Google dans le procès antitrust engagé à son encontre par Epic Games, développeur du jeu vidéo "Fortnite". Oracle a plongé de 12,44% après avoir communiqué des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes, citant le ralentissement de la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,25% à 32.926,35 points, soutenu par les valeurs liées aux semi-conducteurs comme Advantest (+5,59%), Renesas Electronics (+3,75%) et Tokyo Electron (+4,71%). Le Topix, plus large, a grignoté 0,07% à 2.354,92 points, à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,20% En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,95% et le CSI 300 abandonne 1,48%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar progresse légèrement (+0,16%) face à un panier de devises de référence dans l'attente des conclusions de la réunion de la Fed. L'euro abandonne 0,1%, à 1,0781 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,255 dollar (-0,09%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment inchangé, à 4,2063%, après un recul la veille en séance à 4,15% à la suite de la publication des prix à la consommation. PÉTROLE Le marché pétrolier recule encore dans la crainte d'une offre excédentaire et des inquiétudes sur la demande après avoir perdu mardi plus de 3%, à un creux de six mois. Le Brent reflue de 0,34% à 72,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,32% à 68,39 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)