Bourse : Faibles variations en Europe, les tensions géopolitiques limitent les gains

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi en matinée, les investisseurs se montrant hésitants entre les solides résultats publiés par certaines entreprises et les inquiétudes géopolitiques. À Paris, le CAC 40 prend 0,26% à 7.040,70 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,33% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,26%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,24%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi stabilité pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq au lendemain d'une séance en nette hausse, marquée par un reflux de la volatilité. L'enthousiasme des marchés financiers, né lundi de l'espoir d'une solution négociée au Proche-Orient avec la multiplication des efforts diplomatiques, notamment de la part des Etats-Unis dont le président Joe Biden est attendu en Israël mercredi, a laissé place mardi à davantage de prudence. Israël continue de pilonner la bande de Gaza et a averti l'Iran et le Hezbollah, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré que des actions "préventives" pourraient avoir lieu dans les prochaines heures. A cela s'ajoute une attaque terroriste survenue lundi soir à Bruxelles, tandis que la France a décidé de renforcer sa sécurité à la frontière avec la Belgique. Ces tensions géopolitiques surviennent toutefois en pleine publication des comptes trimestriels des entreprises. Aux Etats-Unis, les données de LSEG montrent que le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait progresser de 2,2% au troisième trimestre sur une base annuelle. En Bourse en Europe, ADP est dans le vert (+0,56%) après avoir fait état d'une hausse de son trafic passagers en septembre, revenu pratiquement au niveau de 2019, avant la période de la pandémie de COVID-19. Renault (+0,32%) profite également d'une accélération de la croissance de sa marque éponyme en Europe au troisième trimestre, dont les ventes ont bondi 25% sur un an. Sodexo, Edenred et Elior sont recherchés après une information selon laquelle les commissions sur les tickets restaurants pourraient finalement ne pas être plafonnées. Rolls-Royce, en hausse de 1,63%, est lui porté par l'annonce d'un plan de suppression de 2.500 postes. Côté baisse, Ericsson plonge de 8,81%. L'équipementier télécoms suédois a prévenu s'attendre à ce que l'incertitude qui pèse sur ses activités de réseaux mobiles persiste jusqu'en 2024, après avoir fait état d'une baisse de ses ventes au troisième trimestre. Son concurrent Nokia cède 4,05%, tandis que l'indice du secteur en Europe abandonne 0,53%. A Zurich, le sous-traitant suisse dans la pharmacie Lonza chute de 9,25% en raison de l'abaissement de son objectif de marge pour 2024. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)