Bourse : Faibles variations en Europe, le Nasdaq vue en baisse avant la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - L'indice Nasdaq à Wall Street est attendu en net repli mercredi après les publications de Microsoft et d'Alphabet, tandis que les Bourses européennes sont quasiment stables à mi-séance, résistant à la tendance baissière à la faveur d'une détente dans le compartiment obligataire et quelques solides résultats dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,12% pour le Nasdaq au lendemain d'une clôture déjà dans le rouge pour ce dernier indice. À Paris, le CAC 40, qui a inscrit un nouveau record à 7.702,95 points, prend 0,11% à 7.685,57 vers 12h20 GMT. Sur l'ensemble du mois, l'indice parisien gagne à ce stade 1,81%. À Francfort, le Dax fléchit de 0,06%, tandis qu'à Londres, le FTSE progresse de 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,10% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,03%. Le Stoxx 600 qui est sur une sixième séance consécutive dans le vert, gagne 0,14%, porté notamment par le secteur de la finance (+0,57%) à la suite des résultats de Santander (+2,33%). Le compartiment européen des nouvelles technologies en revanche abandonne 0,76% après les publications jugées décevantes de Microsoft, d'Alphabet, d'AMD ou encore d'Electronics Arts. STMicroelectronics est dans le rouge et ASML cède 1,17%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Microsoft se replie de 1,5% en avant-Bourse malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, la hausse des coûts liés à l'intelligence artificielle (IA) retenant davantage l'attention des investisseurs. Alphabet chute de 5,6% en avant-Bourse, les ventes publicitaires inférieures aux attentes sur le trimestre de fin 2023 reléguant au second plan les efforts entrepris par le groupe dans l'IA. Les fabricants de puces Nvidia, Micron Technology, Qualcomm et Intel perdent de 1% à 2,4% en avant-Bourse dans le sillage d'Advanced Micro Devices (AMD) qui chute de 6,6% avant l'ouverture après la publication par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes. VALEURS EN EUROPE Vivendi prend 1,31% après l'approbation par son conseil de surveillance du projet de scission de ses activités. Novo Nordisk, en nette hausse en matinée après un bénéfice d'exploitation trimestre meilleur que prévu, cède désormais 0,12% sur des prises de bénéfice. Les prévisions de GSK (+2,66%) sont saluées, tandis que le quatrième trimestre de Novartis (-3,05%) a déçu. H&M, qui a surpris le marché en annonçant un changement de directeur général sur fond de ralentissement de ses ventes, plonge de 9,39%, en queue du Stoxx 600. Vodafone abandonne 3,18% après l'annonce par le groupe du rejet de la proposition révisée d'Iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie. TAUX Les rendements souverains en zone euro reculent mercredi après la publication des ventes au détail et de la statistique de l'emploi en Allemagne, ainsi que les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro, qui renforcent la perspective d'une baisse rapide des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). Le rendement du Bund allemand à dix, référence pour l'ensemble de zone euro, recule de plus de quatre points de base, à 2,231%. Les contrats à terme sur le taux à court terme (ESTR) de la BCE indiquent une anticipation de réduction des taux de 145 points de base en 2024 contre environ 140 points de base mardi. La probabilité d'une première baisse du coût du crédit d'ici avril est évaluée à 95%. Le rendement des bons du Trésor américain de même échéance cède 3,3 points à 4,026% alors que le marché table majoritairement sur une première baisse des taux de la Fed en mai. La banque centrale américaine devrait laisser ce mercredi inchangés ses taux, mais les investisseurs espèrent que son communiqué à 19h00 GMT et les commentaires de son président Jerome Powell une demi-heure plus tard fourniront des indices sur la trajectoire de l'évolution du coût du crédit. "La Fed devrait ouvrir la porte à de nouvelles baisses de taux lors de sa réunion politique d'aujourd'hui, tout en laissant les taux inchangés ce mois-ci", notent les analystes d'UBS Global Wealth Management. "Mais les récentes données solides sur la croissance et l'emploi aux États-Unis suggèrent que la Fed ne se précipitera probablement pas pour commencer à réduire ses taux au rythme actuellement attendu par les marchés", ajoutent-ils. CHANGES Le dollar prend 0,09% face à un panier de devises de référence L'euro fléchit de 0,04%, à 1,0836 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2688 dollar (-0,07%). PÉTROLE Le marché pétrolier baisse nettement en réaction notamment à la faiblesse des PMI officiels chinois qui montrent que l'activité manufacturière dans la deuxième puissance économique s'est contractée (49,2 points) en janvier pour le quatrième mois consécutif. Le Brent reflue de 1,15% à 81,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,14% à 76,93 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)